التغطية متواصلة⭕ تقارير: "الفصائل المسلحة بدأت بمحاصرة العاصمة دمشق وتدخل حمص"، وترجح "انسحاب الجيش السوري من السويداء"

ذكرت مصادر من طائفة الدروز السورية، قولها إن "الجيش السوري انسحب من معظم محافظة السويداء الجنوبية، وغادر قاعدة جوية رئيسية"، وأضافت المصادر، وفق "رويترز"، أن الفصائل المسلحة سيطرت على معظم قواعد الجيش في محافظة السويداء بجنوب سوريا على الحدود مع الأردن، تاركة قاعدة رئيسية واحدة شمالي مدينة السويداء.وأشارت المصادر إلى أن مئات الجنود يحتمون الآن في أماكن تابعة للطائفة الدرزية.

وظلت قاعدة خلخلة الجوية الواقعة شمالي عاصمة المحافظة في المنطقة ذات الأغلبية الدرزية تحت سيطرة الجيش حيث تعيد القوات تجميع صفوفها، فيما شهد مقر وحدة القوات الخاصة التابعة للجيش في المدينة وقائع انشقاق جماعية.

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