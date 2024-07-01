مقتل جندي إسرائيلي وإصابة ضابط بصورة خطيرة بانفجار عبوة ناسفة في مخيم نور شمس

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء عن مقتل الرائد احتياط يهودا جيتو، وهو مقاتل من وحدة المستعربين جراء انفجار عبوة ناسفة في مخيم نور شمس للاجئين في طولكرم، كما أصيب ضابط بصورة خطيرة بنفس الحدث، وعلى ما يبدو فإن العبوة من إنتاج محلي، احتوت على عشرات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة، وبحسب الشبهات دفنت في القسم العلوي من الطريق، ونتيجة لذلك أدى هذا الى وقوع أضرار جسيمة.

ووقع الحدث خلال عملية لإحباط أنشطة مسلحة للواء منشيه في المخيم، وفي إطاره تم شق طرق وتحييد مواد ناسفة, ووفقا للتحقيقات الأولية انفجر الساعة الـ07:00 عبوة ناسفة أسفل المركبة العسكرية التي وقفت بمنطقة المخيم.

وتواجد خلال الانفجار المقاتل يهودا جيتو، الذي كان ضابطا في الوحدة وضابط، باقي المقاتلين نزلوا من المركبة قبل الانفجار لمهمة عملياتية سيرا على الاقدام. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن السيارة المدرعة وقفت بمكان لم تكن فيه مخاوف لعبوات ناسفة، لذلك لم يتم إجراء عملية للكشف عنها، ونقل الجنود لتلقي العلاج بعد الانفجار.