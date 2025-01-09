التهديد الحوثي: 40 صاروخا و320 طائرة مسيرة أُطلقت على إسرائيل

نشر الجيش الإسرائيلي تقريرا مفصلا الخميس، عن الهجمات التي نفذها الحوثيون منذ بدء الصراع. وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد شنت جماعة أنصار الله الحوثية اليمنية 360 هجوما بالتحديد، بما في ذلك 40 صاروخا أرض-أرض و320 طائرة مسيرة.

وتقول الدفاعات الجوية الإسرائيلية إنها اعترضت غالبية الصواريخ الباليستية الأربعين التي أطلقت من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية. ويبين التقرير إصابة مؤكدة واحدة فقط واعتراضين جزئيين أسفرا عن سقوط الحطام. أما الصواريخ الأخرى فقد اعتراها الخلل أثناء مسارها وفشلت في الوصول إلى الهدف.

وفيما يتعلق بالطائرات بدون طيار، فمن بين 320 جهازا أطلقت، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي أكثر من 100 منها. تم تسجيل اثنين فقط من الاصطدامات الفعلية. أما بقية الطائرات المسيرة فقد سقطت في مناطق غير مأهولة، أو فشلت في الوصول إلى الأراضي الإسرائيلية، أو لم تتسبب في أضرار كبيرة.

ينظر إلى الحوثي من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل على أنه وكيل رئيسي لإيران في الشرق الأوسط، وعليه فقد أكد الجيش الإسرائيلي أن الهجمات هي جزء من استراتيجية أوسع لزعزعة الاستقرار الإقليمي تشمل تعطيل طرق الشحن العالمية. كما صرح الجيش الإسرائيلي أنه حيال تلك التهديدات المتعاقبة يقوم بانتظام بتهيئة مقدرته على حماية سكان الدولة من أي تهديد جوي.