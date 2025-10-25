تقرير: الولايات المتحدة تمنع إسرائيل من فرض عقوبات على حماس

ذكرت مصادر مطلعة لهيئة البث الرسمية "كان" أن الولايات المتحدة تمنع إسرائيل، في الوقت الحالي، من اتخاذ أي إجراءات أو فرض عقوبات ردًا على عدم قيام حركة حماس بإعادة جثامين المختطفين الإسرائيليين المحتجزين لديها.

وبحسب المصادر، هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي تمتنع فيها حماس عن تسليم الجثامين، رغم امتلاكها القدرة على القيام بذلك وفقا للتقديرات الإسرائيلية.

وكانت إسرائيل قد تلقت أمس رسالة تشير إلى احتمال تنفيذ عملية التسليم مساء الجمعة، وقد أعلنت الشرطة الإسرائيلية استعدادها لذلك، إلا أن مصدرًا إسرائيليًا أوضح أنه لا توجد أي مؤشرات ملموسة على إتمام العملية، مرجحًا أن يكون الأمر قد تأجّل ليوم آخر.