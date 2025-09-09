الرئيس الفلسطيني :"يجب على حماس تسليمنا السلاح، نريد دولة منزوعة السلاح"

قد يعجبك أيضًا -

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء الاثنين، إن على حماس تسليم سلاحها في اليوم الأول بعد حرب غزة. وأضاف عباس خلال لقائه وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر: "حماس لن تكون لها حكومة باليوم التالي من الحرب، وستسلم سلاحها للسلطة الفلسطينية، لأننا نريد دولة منزوعة السلاح".

وتناول اللقاء، وفقًا لبيان السلطة الفلسطينية، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والعلاقات بين بريطانيا والفلسطينيين. وأعرب محمود عباس عن تقديره لموقف الحكومة البريطانية الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار وتقديم مساعدات لغزة، وكذلك لمعارضتها للاستيطان وعنف المستوطنين.

كما أعرب أبو مازن عن تقديره "لقرار بريطانيا التاريخي" بالاعتراف بدولة فلسطينية قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي وصفه بأنه "تصحيح لظلم تاريخي وفتح أفق جديد نحو السلام". وبحسب قوله فإن الأولوية الفلسطينية هي وقف إطلاق النار الفوري في غزة، وإدخال المساعدات الفورية، وإطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، وإعادة إعمار القطاع ونقله إلى سيطرة السلطة الفلسطينية.