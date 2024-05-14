صحيفة بريطانية: "حماس خططت إقامة قاعدة عسكرية سرية في تركيا"

ذكر تقرير في صحيفة التايمز البريطانية أن وثائق سرية كشفت عن خطة لحماس لإقامة قاعدة عسكرية في تركيا، وتقول إسرائيل إن وثيقة عثر عليها تحت عنوان "تأسيس قاعدة في تركيا" عثر عليها في منزل قائد هيئة أركان حماس في غزة.

حماس خططت لإقامة قاعدة سرية في تركيا وخلايا أخرى في أماكن مختلفة وذلك لتنسيق الهجمات ضد أهداف إسرائيلية في دول الجوار، بما يشمل دول أعضاء في حلف الناتو، وذلك وفقا للملفات التي عثر عليها الجيش الإسرائيلي في غزة وإطلعت عليها "التايمز".

اكتشفت الوثيقة التي تحمل عنوان "تأسيس قاعدة في تركيا" في منزل حمزة أبو شنب، رئيس هيئة أركان قائد حماس يحيى السنوار.

وكنتيجة لذلك، وفقا لمؤلف الخطة والذي لم يذكر اسمه "لا يوجد مفر إلا العمل بجهد كبير لإقامة مواقع عسكرية تشكل قاعدة لعمليات خاصة يمكنها دعم قوات المقاومة من ناحية عسكرية، ديبلوماسية وأخلاقية. لذلك نقترح إقامة ذراع أمنية في الخارجية تكون قادرة على تنفيذ أنشطة استخباراتية وعسكرية مستقبلا".

وتضع الوثيقة خطة مدتها ثلاث سنوات بهدف "إقامة خلايا عسكرية عديدة وبيوت آمنة في دول عديدة", وبعده "تأهيل الخلايا العسكرية والتخطيط لهجمات واغتيالات" أهداف الاغتيالات التي ذكرت في الوثيقة كانت "ضباط وقادة في الموساد". وإسرائيليين مؤثرين" وذكر أيضا "تخريب سفينة تابعة للبحرية الإسرائيلية" و"عمليات خطف".

الوثيقة المطبوعة التي عثر عليها في منزل حمزة أبوشنب، رئيس هيئة أركان حماس يحيى السنوار، قائد حماس في غزة, وتصف الوثيقة الجهود التي بذلتها إسرائيل للسيطرة على قطاع غزة في العقد الماضي، الأمر الذي وضع حماس في موقف دفاعي.