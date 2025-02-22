القسام يكشف لأول مرة عن أسماء سبعة شخصيات عسكرية جديدة في صفوفها قتلت في الحرب

أفاد الصحافي من غزة من غزة ضياء حسن أن القسام الذراع العسكرية لحماس، كشفت اليوم لأول مرة أسماء قيادات عسكرية جديدة في صفوفها، قتلوا خلال الحرب ، الجدير بالذكر أن إسرائيل أعلنت مقتل عدد منهم سابقا، جاء مداخلة ضياء حسن خلال التغطية الخاصة حول الإفراج عن الدفعة السابعة من المختطفين الإسرائيليين والتي قدمتها داليا عبد الغني.

وصرح ضياء حسن :"كشفت كتائب القسام اليوم لأول مرة عن اغتيال قيادات بصفوفها، الحديث يدور عن سبعة قيادات ،أولهم إياد الطيب قائد كتيبة مخيم البريج وسط قطاع غزة ، إضافة الى نائبه أحمد عوض شاهين أحد ابرز قيادات القسام ، الى جانب محمد العطار وهو قائد سلاح الدروع والمسؤولة عن إطلاق الصواريخ المضادة في المنطقة الوسطى في قطاع غزة".

وتابع حسن:" إضافة الى قائد كتيبة المدفعية محمد قطماش ، ومحمد أبو نار ، الى جانب أحمد عبد الكريم وهبة وهو قيادي كبير في القسام وسط قطاع غزة ، الى جانب طلال محمد الهندي وهو من مجلس شورى حماس وقيادي كبير في القسام ، والذي أكدت إسرائيل اغتياله في فترة من الفترات"