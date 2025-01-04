تقرير: إسرائيل ستمدد بقاءها في جنوب لبنان

أرسل رئيس لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار إشارات إلى مسؤولين في الجيش اللبناني مفادها أن إسرائيل تعتزم تمديد تواجدها في جنوب لبنان، كما أوردت اليوم (السبت) صحيفة "الأخبار" اللبنانية. وبحسب المصادر، فإن إسرائيل تعتزم تمديد الوقف من 60 إلى 90 يوما، قد تصل حتى نيسان/أبريل، رهناً بتحقيق أهدافها وحتى تضمن أن حزب الله لن يتمكن من مهاجمتها.

كما أفيد أن هذا هو اليوم الثالث على التوالي الذي ترسل فيه قيادة الجيش اللبناني برقية إلى رئيس لجنة الإشراف الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، طلبت فيها تنسيق عملية دخول الجيش إلى الناقورة، في جنوب البلاد، واستئناف انتشارها في المراكز التي تم إخلاؤها قبل المناورة الإسرائيلية البرية مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

لكن بحسب مصادر مطلعة على التفاصيل، أبلغ جيفرز اللبنانيين أن "على إسرائيل أن تأخذ وقتها في تنفيذ أهدافها في العملية البرية، في السيطرة على مبان ومستودعات حزب الله، وذلك في ظل عدم قدرة الجيش اللبناني على تطهير المنطقة". وبحسب المصادر، فإن الجنرال نصح اللبنانيين "التحلي بالصبر".