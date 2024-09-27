التغطية متواصلة | غالانت:"إسرائيل ستزيد هجماتها على حزب الله حتى يتم استعادة الأمن في شمال البلاد"

قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في اليمن في بيان، اليوم الجمعة، إن "جمعة الحوثي أطلقت صاروخاً باليستياً باتجاه تل أبيب، وطائرة مسيرة باتجاه عسقلان حنوب إسرائيل"وأضاف "حققت العمليتان أهدافهما بنجاح"، وتابع "ستواصل عملياتها العسكرية ضد إسرائيل، حتى تتوقف الهجمات على غزة ولبنان".

وفي السياق أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الجمعة، أن "الجيش يضرب حزب الله بقوة وسيستمر في ذلك حتى عودة الأمن إلى الشمال"، وتابع في فيديو خلال زيارته مدينة صفد التي استهدفها عدد من الهجمات الصاروخية بالأيام الأخيرة: "لقد ضربنا حزب الله بقوة خلال العام الماضي وخاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية"، كما أضاف: "سنواصل ونزيد من هذه الجهود، ونخطط لإرساء الأمن في الشمال وإعادة النازحين إلى ديارهم بسلام".