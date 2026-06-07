إيران تهدد إسرائيل بعد غارة الضاحية: "راقبوا السماء الليلة".

صعّد مسؤول إيراني من لهجته تجاه إسرائيل عقب الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت، ملوحاً برد محتمل على الهجوم الذي نفذه الجيش الإسرائيلي.

وقال إبراهيم رضائي إن بلاده سترد على ما وصفه بالهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، مضيفاً في منشور عبر منصة "إكس" أن الرد سيكون "حازماً ومؤلماً".

وأضاف المسؤول الإيراني عبارة لافتة دعا فيها إلى "مراقبة سماء الأراضي المحتلة الليلة"، في إشارة فسّرها مراقبون على أنها تهديد بإمكانية تنفيذ هجوم أو رد عسكري خلال الساعات المقبلة.

وتأتي هذه التصريحات بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت موقعاً في الضاحية الجنوبية لبيروت، وسط تصاعد التوتر الإقليمي ومخاوف من توسع دائرة المواجهة بين إسرائيل وإيران وحلفائها في المنطقة.