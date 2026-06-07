إيران تهدد إسرائيل بعد غارة الضاحية: "راقبوا السماء الليلة" |تحديثات
سنتكوم تعلن أن قواتها أسقطت مُسيّرتين انتحاريتين إيرانيتين في مضيق هرمز • تقرير على CNN: الولايات المتحدة تخطط للسماح باستخدام الأصول الإيرانية لإعادة إعمار دول الخليج • تحديثات متواصلة
أعلنت سنتكوم أن قوات أمريكية في الشرق الأوسط أسقطت في وقت سابق اليوم (الأحد) طائرتين إيرانيتين مسيرتين انتحاريتين كانتا تهددان الملاحة البحرية الدولية في مضيق هرمز. مصدر قال لـCNN: الولايات المتحدة تخطط للسماح باستخدام الأصول الإيرانية لإعادة إعمار دول الخليج. مساء أمس سُمح بالنشر أن النقيب شاحر جملا ، ضابط في وحدة إيجوز، والرقيب أوهاد يعاري ، مقاتل في كتيبة شكيد التابعة للواء جفعاتي، قُتلا في جنوب لبنان.
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غارة على الضاحية الجنوبية: قتيلان و11 جريحاً في تصعيد جديد بين إسرائيل وحزب الله
أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن غارة جوية استهدفت منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين بجروح متفاوتة، وفق حصيلة أولية.
وبحسب التقارير، فإن الغارة تأتي ضمن سلسلة تطورات أمنية متصاعدة في المنطقة، في ظل استمرار التوتر بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله على الجبهة الجنوبية للبنان.
إيران تهدد إسرائيل بعد غارة الضاحية: "راقبوا السماء الليلة".
صعّد مسؤول إيراني من لهجته تجاه إسرائيل عقب الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت، ملوحاً برد محتمل على الهجوم الذي نفذه الجيش الإسرائيلي.
وقال إبراهيم رضائي إن بلاده سترد على ما وصفه بالهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، مضيفاً في منشور عبر منصة "إكس" أن الرد سيكون "حازماً ومؤلماً".
وأضاف المسؤول الإيراني عبارة لافتة دعا فيها إلى "مراقبة سماء الأراضي المحتلة الليلة"، في إشارة فسّرها مراقبون على أنها تهديد بإمكانية تنفيذ هجوم أو رد عسكري خلال الساعات المقبلة.
وتأتي هذه التصريحات بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت موقعاً في الضاحية الجنوبية لبيروت، وسط تصاعد التوتر الإقليمي ومخاوف من توسع دائرة المواجهة بين إسرائيل وإيران وحلفائها في المنطقة.
الرئيس الأمريكي يؤكد أن رفع العقوبات أو الإفراج عن الأصول الإيرانية لن يكون جزءاً من أي اتفاق أولي مع طهران
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يشترط إدراج الملف اللبناني ضمن أي اتفاق مؤقت أو قصير الأمد يجري التفاوض بشأنه مع إيران، مشيراً إلى أن المباحثات تركز على القضايا الرئيسية المرتبطة بالعلاقة بين واشنطن وطهران.
وفي تصريحات للصحفيين، شدد ترامب على أن الولايات المتحدة لن تقدم أي تنازلات مسبقة تتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة أو العقوبات المفروضة على طهران كجزء من أي تفاهم أولي.
وقال الرئيس الأمريكي إن الإفراج عن الأصول الإيرانية أو تخفيف العقوبات قد يُناقش في مراحل لاحقة، لكنه ربط ذلك بما وصفه بالتزام إيران ببنود أي اتفاق محتمل وسلوكها خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران، وسط خلافات قائمة حول ملفات العقوبات والبرنامج النووي والقضايا الإقليمية.
تقارير إسرائيلية: إسرائيل نسقت مع واشنطن قبل الغارة على بيروت والموقع المستهدف كان خالياً وقت القصف.
أفادت تقارير إسرائيلية بأن إسرائيل أبلغت الإدارة الأمريكية مسبقاً بالغارة التي نفذتها على منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت، والتي جاءت عقب إطلاق صواريخ باتجاه مناطق في شمال إسرائيل.
وبحسب المصادر، فإن العملية نُفذت في إطار تفاهمات أمنية بين واشنطن وتل أبيب تقضي بالرد على أي هجمات تستهدف التجمعات السكانية الإسرائيلية من خلال استهداف مواقع مرتبطة بجهات مسلحة في لبنان.
وأشارت التقديرات الأولية إلى أن الموقع الذي تعرض للقصف كان خالياً من الأشخاص وقت تنفيذ الغارة، ما يرجح أن تكون الضربة ذات طابع رمزي ورسالة ردع أكثر من كونها عملية تستهدف إيقاع خسائر بشرية.
غارة عنيفة على الضاحية الجنوبية.. 10 ذخائر إسرائيلية تستهدف موقعاً في بيروت وتقارير عن عشرات الضحايا
شنّ الجيش الإسرائيلي غارة جوية على منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت، استهدفت موقعاً قال إنه يُستخدم كمركز قيادة تابع لـحزب الله، وذلك في إطار التصعيد المستمر بين الجانبين.
ووفق مصادر عسكرية إسرائيلية، شاركت مقاتلتان حربيتان في تنفيذ العملية، حيث تم إسقاط 10 ذخائر موجهة على الهدف المحدد داخل أحد المباني في الضاحية الجنوبية. كما أشارت المصادر إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير صادق على خطة الهجوم خلال متابعته للعمليات العسكرية.
في المقابل، أفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع عدد كبير من الإصابات جراء الغارة، فيما لا تزال فرق الإسعاف والدفاع المدني تعمل في المنطقة لتقييم حجم الأضرار والبحث عن مصابين تحت الأنقاض.
وتأتي هذه الضربة في ظل استمرار المواجهات العسكرية بين إسرائيل وحزب الله، وسط مخاوف من اتساع رقعة التصعيد على الجبهة اللبنانية.
أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيراً جديداً بإخلاء مناطق واسعة في مدينة صور جنوب لبنان، وذلك عقب إطلاق صواريخ باتجاه منطقة الجليل الأعلى شمال إسرائيل.
ووفق البيان العسكري، يأتي التحذير في إطار ما وصفه الجيش باستهداف بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله داخل المدينة ومحيطها، داعياً السكان إلى مغادرة المناطق المحددة حفاظاً على سلامتهم.
إسرائيل تعلن مقتل قيادي بارز في حماس شارك في هجوم 7 أكتوبر خلال عملية استهداف في غزة
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن مقتل القيادي في وحدة النخبة “نخبة” التابعة لحركة حماس، صقر أبو كريم، والذي كان يشغل منصب قائد خلية وشارك في التخطيط لهجوم منطقة كيسوفيم خلال أحداث 7 أكتوبر، بحسب نص البيان.
وبحسب البيان، فإن أبو كريم كان من العناصر البارزة في تنفيذ وتوجيه عمليات عسكرية ضد القوات الإسرائيلية العاملة داخل قطاع غزة خلال فترة الحرب، إضافة إلى تورطه في أنشطة تهدف إلى إعادة بناء قدرات الحركة الميدانية.
وأشار الجيش إلى أن القيادي المستهدف واصل خلال الفترة الأخيرة انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، وعمل على تخزين وسائل قتالية داخل منزله، إلى جانب محاولات لتجنيد وتدريب عناصر جديدة بهدف تنفيذ هجمات إضافية.
وأضاف البيان أنه تم خلال العملية نفسها استهداف عنصر آخر كان يعمل في منظومة الاتصالات التابعة للحركة، ما أسفر عن مقتلهما معاً.
الجيش الإسرائيلي عن التحذيرات في الشمال: تم اعتراض صاروخين أُطلقا من لبنان.
مصدرٌ لشبكة CNN: تخطط الولايات المتحدة للسماح باستخدام الأصول الإيرانية لإعادة إعمار الخليج. كما ستدرس وزارة الخزانة الأمريكية استخدام هذه الأصول لدعم إصلاح الأضرار السابقة.
القيادة المركزية الأمريكية: في وقت سابق من اليوم، أسقطت القوات الأمريكية في الشرق الأوسط طائرتين إيرانيتين انتحاريتين مسيرتين كانتا تهددان حركة الملاحة البحرية الدولية في مضيق هرمز