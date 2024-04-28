انتقادات لنتنياهو بعد مهاجمته جنائية لاهاي على خلفية أوامر اعتقال ضد قادة إسرائيليين

انتقدت مصادر مطلعة على مجريات الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ما جاء في تغريدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجمعة من تحد للمحكمة قد يتم تفسيره على أنه "تهديد". نتنياهو كتب في منشور على حسابه في المنصة الأشهر: "قرارات المحكمة الجنائية لن تؤثر على تحركات إسرائيل، ولن تقبل إسرائيل محاولتها النيل من حقها في الدفاع عن نفسها".

وأضاف أن "التهديد فاضح ولن نستسلم له"، وفق ما ذكرت الأحد إذاعة ريشت بيت التابعة لهيئة البث الإسرائيلية.

وقالت مصادر مواكبة للحدث إن "هذه التغريدة هي خطأ في حد ذاته، بالتأكيد في الوقت والوضع الذي تمر به إسرائيل. فأي تصريح قد يؤدي إلى تعقيد الوضع المعقد أصلا، ولا مكان لنقل رسالة إلى المحكمة يمكن تفسيرها على أنها تهديد".

ومن المتوقع أن تقدم إسرائيل اليوم إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي تقريرا بموجب أمر المحكمة يركز بالأساس على الإجراءات الإنسانية التي تتخذها إسرائيل في قطاع غزة خلال الحرب.

ووصف وزير المالية بتسالئيل سموتريتش تحركات السلطة الفلسطينية في دهاليز المحكمة الجنائية في لاهاي بنية الدفع نحو إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين كبار، على أنها "خطوة خطيرة وسابقة ستكون تجاوزاً للخط الأحمر".

ووجه سموتريتش اللوم لبايدن بقوله: "السلطة الفلسطينية تستمد التشجيع والشرعية لأعمالها من تجاهل إدارة بايدن لإسرائيل في العلاقات القانونية عن طريق فرض العقوبات على المستوطنين، وعلى ما يبدو أيضا على الجيش الإسرائيلي، ومن النبرة القاسية لقادة الدول الأوروبية ضد إسرائيل في سياق الحرب في غزة". وخلص سموتريتش إلى التهديد بوقف تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية بحال واصلت السلطة الفلسطينية في مساعي استصدار أوامر اعتقال ضد قادة إسرائيليين.

وأشار سموترتش إلى "قوله عشية عيد الفصح لرئيس الوزراء أنه بحال دفعت السلطة الفلسطينية باتجاه هذه الخطوات الأحادية، فإن إسرائيل ستقطع كل علاقاتها مع هذه السلطة وتؤدي إلى سقوطها فورا، وتفرض سيادتها بشكل فوري وأحادي على كافة أراضي الضفة الغربية".