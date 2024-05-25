إعلان إسرائيل عن بدء مفاوضات صفقة الرهائن الأسبوع المقبل

أعلنت إسرائيل رسميًا اليوم (السبت) عن بدء المفاوضات بشأن صفقة الرهائن الأسبوع المقبل، وسط دهشة المسؤولين الأجانب من صيغة الإعلان الإسرائيلي الذي لم يحدد موعدًا دقيقًا لاستئناف المحادثات حتى الآن.

وجاء في الإعلان الإسرائيلي أن رئيس الموساد عاد إلى إسرائيل بعد اجتماع مع رئيس وكالة المخابرات المركزية ورئيس وزراء قطر. وخلال الاجتماع، ناقش الثلاثة بناء بنية تحتية للتقدم في استئناف المفاوضات لإطلاق سراح المختطفين. ومن المتوقع أن تفتح المفاوضات الأسبوع المقبل بناءً على مقترحات جديدة بقيادة مصر وقطر وبمشاركة نشطة من الولايات المتحدة.

قدم رئيس الموساد، برنيع، الاقتراح الإسرائيلي الجديد لرئيس وكالة المخابرات المركزية، بيرنز، ورئيس وزراء قطر. كما قدم بيرنز حلولًا ممكنة للقضايا الخلافية. ومن المقرر عقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل بمشاركة ممثل مصري، بحسب مصادر مطلعة لقناة الشرق السعودية، التي أكدت عقد اجتماع في القاهرة يوم الثلاثاء.

يؤيد جميع كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الأركان ورئيس الموساد ورئيس الشاباك ووزير الدفاع غالانت والوزراء غانتس وآيزنكوت، الترويج للصفقة في هذا الوقت، مشيرين إلى أن إسرائيل يمكنها تجديد النار عند الضرورة بعد أشهر قليلة.

كما تؤيد حكومة الحرب الإسرائيلية التسوية بشأن طلب إطلاق سراح عدد من المختطفين من أسر حماس. وتستمر القوات الأمنية في جباليا في نشاطها للتحقق من إمكانية تحديد مكان المختطفين في المنطقة.