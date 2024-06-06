البيت الأبيض :"قد يكون السنوار غير مهتم بالشعب الفلسطني وأمنه"

بعد نشر تحقيق في صحيفة "نيويورك تايمز" اتهم إسرائيل بمحاولة التأثير على أعضاء الكونغرس الأميركي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر مساء اليوم (الأربعاء) في مؤتمر صحفي إن وزارة الخارجية الأمريكية "تبحث في الأمر"

وقال إنه "فيما يتعلق بالكشف المتعلق بوزارة المغتربين والمعلومات الكاذبة التي تهدف إلى التأثير على نواب الكونغرس - لدينا قوانين صارمة فيما يتعلق بالتدخل في الانتخابات ونحن ننفذها. وفيما يتعلق بالتقارير، فهذه تقارير إعلامية وليست تقريرا لوزارة الخارجية، نحن نبحث في الأمر."

وأضاف ميلر: "فيما يتعلق بالصحفيين، نعتقد أنه ينبغي السماح لهم بدخول غزة وتقديم التقارير من هناك".

وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار، قال ميلر "إنه اتفاق مع حماس. الشمال قصة مختلفة وعملية مختلفة، لكننا نعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة سيؤدي إلى السلام في الشمال. ونعتقد أن قطر، والتي رأيناها تمارس ضغوطاً هائلة على حماس، تعمل من أجل الشعب الفلسطيني. عواقب رفض وقف إطلاق النار هي استمرار الحرب.من الممكن أن السنوار والذي يتواجد في نفق ويشعر بالرحة لأنه محمي، ليس مهتماً بالشعب الفلسطيني وسلامته. كل ما يمكننا فعله هو طرح اقتراح وقف إطلاق النار على الطاولة ونأمل أن توافق حماس. الاقتراح قريب جدا مما طلبوه، ونأمل أن يوافقوا عليه".

نُشر تحقيق في صحيفة نيويورك تايمز الأربعاء يكشف كيف قامت وزارة المغتربين والشتات الإسرائيلية بعملية خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي - والتي شملت شبكة من الروبوتات المؤيدة لإسرائيل، ومواقع معلومات وحسابات مزيفة - من أجل تشجيع الأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس والجمهور الأمريكي بالكامل لدعم إسرائيل.

وكما ذكر، وبحسب التحقيق فإن وزارة المغتربين هي المسؤولة عن الحملة. وخصصت الوزارة حوالي 2 مليون دولار للعملية، واستعانت بخدمات شركة Stoic الإسرائيلية لغرض التنفيذ. وتضمنت الحملة المئات من الحسابات والروبوتات المزيفة، التي روجت لمواقع وهمية من أجل خلق تمثيل كاذب لدعم إسرائيل.

وبحسب التحقيق، في ذروة العملية، استخدمت ستويك مئات الحسابات المزيفة لمواطنين أمريكيين على شبكات التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا)، وفيسبوك، وإنستغرام لنشر تعليقات مؤيدة لإسرائيل. وركزت الحسابات على المشرعين الأمريكيين - وخاصة على السياسيين من أصول افريقية والديمقراطيين، مثل عضو مجلس النواب هاكيم جيفريز، زعيم الأقلية في مجلس النواب عن نيويورك، والسيناتور رافائيل وارنوك من جورجيا، مع منشورات تدعوهم لمواصلة تمويل الجيش الإسرائيلي.