تقرير: غارة إسرائيلية استهدفت شخصية من حزب الله في البقاع

ذكرت قناة "العربية" اليوم أن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بين بلدتي لبابا ويحمر في البقاع الغربي في لبناني، وأسفرت الغارة عن وقوع ثلاثة وفقا لمصادر لبنانية، ونقلت العربية عن مصادرها إن المستهدف في الغارة هو شخصية من حزب الله، ولم تكشف عن هويته.

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وعلى صعيد متصل أعلن حزب الله اليوم مقتل حيدر حسن مسلماني ، حيث قتل مسلماني في الغارة التي استهدفت دراجة نارية في الناقورة .

يتبع ...