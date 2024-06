تقرير: غارة إسرائيلية استهدفت شخصية من حزب الله في البقاع

ذكرت قناة "العربية" اليوم أن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بين بلدتي لبابا ويحمر في البقاع الغربي في لبناني، وأسفرت الغارة عن وقوع ثلاثة وفقا لمصادر لبنانية، ونقلت العربية عن مصادرها إن المستهدف في الغارة هو شخصية من حزب الله، ولم تكشف عن هويته.

