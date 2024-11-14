وقف إطلاق النار في لبنان؟ "بحلول يناير ستقدم إسرائيل "هدية" لترامب"

ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم (الخميس) أن مصدر مقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس المنتخب دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر هذا الأسبوع بأن "إسرائيل في عجلة من أمرها للدفع لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان من أجل تحقيق إنجاز سياسي الوقت مبكر بالنسبة للرئيس المنتخب." جاء ذلك وفقًا لثلاثة مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين تم إطلاعهم على اللقاء المعني.

زار وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر مزرعة ترامب في مارالاغو هذا الأسبوع خلال رحلته إلى الولايات المتحدة، وذلك قبل التوجه إلى البيت الأبيض لاطلاع مسؤولي إدارة بايدن على وضع المحادثات في لبنان. وهو ما قد يشير إلى السرعة التي تغيرت بها القوة السياسية في الولايات المتحدة وتغير ثقل وزنها.

وركزت المحادثات في مقر إقامة ترامب في فلوريدا على اقتراح لوقف إطلاق النار في لبنان يتضمن تعاونا غربيا وروسيا. وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إنه تم وضع خطط أيضا لزيادة النشاط البري في لبنان إذا انهارت المحادثات في نهاية المطاف. بعد اجتماعاته في مزرعة ترامب في مارالاغو. كما التقى ديرمر هذا الأسبوع مع كبار مسؤولي إدارة بايدن في واشنطن، بما في ذلك عاموس هوكشتين.

Yonatan Zindel/Flash 90

وقال مصدر إسرائيلي لصحيفة واشنطن بوست: "هناك تفاهم على أن إسرائيل ستعطي شيئاً لترامب، وأنه سيكون هناك تفاهم بشأن لبنان في يناير". وقال المتحدث باسم ديرمر لصحيفة "واشنطن بوست"، إنه ناقش مجموعة واسعة من المواضيع خلال رحلته لكنه لم يخض في التفاصيل. ورفض مكتب نتنياهو والمتحدث باسم ترامب التعليق. ولم يعلق المتحدث باسم كوشنر.

وبحسب المسؤول الإسرائيلي نفسه، فإن نتنياهو على اتصال منتظم مع ترامب، وكان ديرمر على اتصال مع كوشنر، الذي ساعد في السابق في التوسط في اتفاقيات التطبيع والترويج لاتفاقيات إبراهيم. وبحسب التقرير، من المتوقع أن يلعب كوشنر دورا استشاريا في حالة المفاوضات المستقبلية بشأن التطبيع مع السعودية، حتى لو لم يتم تعيينه في منصب رسمي في البيت الأبيض.

ومع ذلك، يبدو أن هناك لاعباً جديداً مشاركاً في مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان: روسيا. دولة أدت علاقاتها مع ترامب إلى تعقيد فترة ولايته الأولى. وبحسب المصدر الإسرائيلي، فإن الاقتراح يدعو موسكو إلى منع حزب الله من تسليح نفسه عبر الطرق البرية السورية، التي كانت لسنوات القناة الرئيسية للأسلحة من إيران، الراعي الرئيسي للجماعة المسلحة. وبحسب التقرير، زار مسؤولون روس إسرائيل في 27 أكتوبر/تشرين أول لمناقشة الخطة، وقام ديرمر برحلة سرية إلى روسيا الأسبوع الماضي لإجراء مزيد من المناقشات.

ولم ترد وزارة الخارجية الروسية على طلب للتعليق. وقال المسؤول الأمريكي إن روسيا لن تشارك في تنفيذ أو مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار. لكن في مقابلة مع وكالة تاس الروسية للأنباء، قال الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، إن "روسيا منفتحة على إجراء محادثات مع فريق ترامب بشأن سوريا، إذا رغبت الولايات المتحدة في ذلك".

وعلى أية حال، أشار نفس المسؤول إلى أن نتنياهو لا يزال منخرطاً مع الإدارة الحالية في عملية وقف إطلاق النار في لبنان. وقال مسؤول أمريكي آخر إن كل العمل بشأن الاتفاق المحتمل لا يزال يجريه فريق بايدن وإنه تم إحراز تقدم