نتنياهو يتحمل مسؤولية عملية أجهزة "البيجر" واغتيال حسن نصر الله رغم معارضة كبار المسؤولين الأمنيين

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم (الأحد)، مسؤوليته عن عملية أجهزة "بيجر" حزب الله. وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها إسرائيل مسؤوليتها علانية عن العملية. وأضاف أن "عملية البيجر واغتيال حسن نصر الله انطلقت رغم معارضة كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية والقيادة السياسية المسؤولة عنها".

ويرفض المسؤولون الإسرائيليون حتى الآن تأكيد أو نفي تورط إسرائيل رسميا في العملية الاستخباراتية، وهذه هي المرة الأولى التي تتحمل فيها إسرائيل المسؤولية عن الحدث الذي أثار ردود فعل عاصفة في جميع أنحاء العالم.

وبعد ساعات، هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلي قائلا: "ديواني يتعرض لهجوم شرس وبدون قيود. مثل اصطياد منظم يهدف إلى الإضرار بقيادة البلاد".

وألقى نتنياهو باللوم على وسائل الإعلام وقال: "بينما أدير الحرب وأصد الهجمات الدولية من مختلف الساحات، فإننا الآن نتعامل بقوة أكبر مع جبهة أخرى - الأخبار الكاذبة لوسائل الإعلام". وقال نتنياهو إنه منذ بداية الحرب، هناك "سيل من التسريبات الإجرامية والخطيرة" من الكابنيت السياسي والعسكري، ومجلس الوزراء الحربي الذي كان نشطا في بداية الحرب، وطاقم المفاوضات المسؤول عن عودة المختطفين.

وأضاف رئيس الحكومة مدعيا أنه "لم يتم إجراء أي تحقيقات في كل هذه الأمور"، رغم أنه طلب فتح تحقيقات في هذه التسريبات. وبحسب قوله، لم يتم فتح أي تحقيق "لترويج أجندة الضعف والتنازلات خلال الحرب".

وفي الأسابيع الأخيرة، تم اعتقال عدد من الأشخاص للاشتباه في قيامهم بتسريب وثائق سرية من الجيش الإسرائيلي إلى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، ومن بينهم متحدث سابق باسم مكتب نتنياهو. وقال نتنياهو أن التحقيقات فُتحت "بطريقة منظمة ومحددة التوقيت"، وأنهم "يحاولون تهديدي وتهديد المقربين مني، في خضم الحرب التي أقودها - ويخلقون القضايا من العدم".

ومضى رئيس الوزراء مدعيا أنه "لم يتم إجراء أي تحقيقات في كل هذه الأمور"، رغم أنه طلب فتح تحقيقات في هذه التسريبات. وبحسب قوله، لم يتم فتح أي تحقيق "لترويج أجندة الضعف والتنازلات خلال الحرب".