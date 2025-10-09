الانسحاب، موعد الإفراج والملحق السري باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

صادقت الحكومة الإسرائيلية الليلة (الخميس الجمعة) على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما تم التوقيع عليها في مصر.

من بين البنود الرئيسية للاتفاق يمكن ايجاد إنهاء الحرب فورًا وبدء الانسحاب الأولي لقوات الجيش الإسرائيلي - بدءًا من لحظة موافقة الأطراف على الاتفاق. خلال 72 ساعة من تموضع القوات على خط الانسحاب، سيتم الإفراج عن 20 مختطفا أحياء و28 أسيرًا جثامين، حيث أن أربعة منهم ليسوا إسرائيليين.

لاحقًا في المستند يُذكر تهديد، مفاده أنه إن لم يتم إطلاق سراح جميع المختطفين والجثامين - "سيُطبق ما ورد في الملحق ب' - السري".

في إطار التفاهمات، سيتم الإفراج عن 250 من ذوي المؤبد،ات من بين 270 المعتقلين لدى مصلحة السجون، بالإضافة إلى 1,700 من سكان غزة الذين لم يشاركوا في أحداث السابع من أكتوبر. سيتم إبعاد ذوي المؤبدات إلى "غزة أو الخارج"، أما سكان غزة فسيُعادون إلى القطاع. إلى جانبهم، سيتم تسليم جثامين 360 من المسلحين.

وفي بند آخر كُتب أن رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الأمن سيُخولان "اتخاذ قرار بشأن إنهاء تنفيذ خطة الإفراج عن المختطفين الإسرائيليين وفقاً لهذا القرار".