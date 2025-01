قائد كتيبة بيت حانون حسين فياض ظهر في فيديو حيا يرزق : الجيش الإسرائيلي يوضح سبب الإعلان عن اغتياله قبل 8 أشهر

ظهر قائد كتيبة بيت حانون في كتائب القسام حسين فياض -أبو حمزة في مقطع فيديو نشرته حسابات تابعة لحركة حماس في منصة إكس، جاء هذا بعد ثمانية أشهر من إعلان الجيش الإسرائيلي عن اغتياله في نفق في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وفي الفيديو يتحدث فياض عن "انتصار حماس" ما يدل على أن هذا الفيديو حديث وتم تصويره بعد وقف إطلاق النار.

