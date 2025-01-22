قائد كتيبة بيت حانون حسين فياض ظهر في فيديو حيا يرزق : الجيش الإسرائيلي يوضح سبب الإعلان عن اغتياله قبل 8 أشهر

ظهر قائد كتيبة بيت حانون في كتائب القسام حسين فياض -أبو حمزة في مقطع فيديو نشرته حسابات تابعة لحركة حماس في منصة إكس، جاء هذا بعد ثمانية أشهر من إعلان الجيش الإسرائيلي عن اغتياله في نفق في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وفي الفيديو يتحدث فياض عن "انتصار حماس" ما يدل على أن هذا الفيديو حديث وتم تصويره بعد وقف إطلاق النار.

https://x.com/i/web/status/1882088502067933322 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي كان أعلن قبل ثمانية أشهر اغتيال قائد كتيبة حانون داخل مجمه تحت الأرض في جباليا، في عملية نفذتها الفرقة 98 وقوات خاصة من سلاح الجو.

وذكر بيان الجيش الإسرائيلي أن فياض كان مسؤولا عن عمليات إطلاق القذائف المضادة للدروع تجاه إسرائيل خلال الحرب وعن كثير من عمليات إطلاق قذائف الهاون تجاه بلدات شمال غلاف غزة.

من جانبه أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا مسااء اليوم يوضح فيه سبب الإعلان عن اغتيال فياض وقال إنه "قبل عدة أشهر تمت مهاجمة فياض وأقر باحتمالية مرتفعة من قبل الجيش والشاباك أنه اغتيل، وصدر بعدها بيانا عن الجيش الإسرائيلي بالأمر، لكن بعد إجراء تحقيق وفحص إضافي، اتضح ان المعلومات الاستخباراتية التي اعتمدت عليها الاستخبارات العسكرية والشاباك لم تكن دقيقة بما فيه الكفاية".