اليوم 311 من الحرب: قال المتحدث باسم البنتاغون إن الولايات المتحدة سترسل غواصة محملة بالصواريخ الباليستية إلى الشرق الأوسط، وأمر بالإسراع بوصول حاملة الطائرات إلى المنطقة، كما وقع قائد القيادة الجنوبية أمر بتغيير سياسة المنطقة العسكرية المغلقة في عدة مناطق في غلاف غزة، وسمح بنشر خبر مقتل الرقيب عومر جينزبرج، 19 عاما، في معركة في غزة.

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