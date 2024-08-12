تغطية متواصلة|| البيت الأبيض: قلقون من الشراكة بين روسيا وإيران والتي تهدد أمن أوروبا
مسؤول لبناني كبير: "يجب إعلان حالة الطوارئ في البلاد، لدينا ما يكفي من الوقود لمدة شهر" • تقرير: مصر رفضت عرضا إسرائيليا لاستقبال عشرات الآلاف من سكان غزة إلى أراضيها
اليوم 311 من الحرب: قال المتحدث باسم البنتاغون إن الولايات المتحدة سترسل غواصة محملة بالصواريخ الباليستية إلى الشرق الأوسط، وأمر بالإسراع بوصول حاملة الطائرات إلى المنطقة، كما وقع قائد القيادة الجنوبية أمر بتغيير سياسة المنطقة العسكرية المغلقة في عدة مناطق في غلاف غزة، وسمح بنشر خبر مقتل الرقيب عومر جينزبرج، 19 عاما، في معركة في غزة.
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البيت الأبيض: قلقون من الشراكة بين روسيا وإيران والتي تهدد أمن أوروبا
قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، إن البيت الأبيض "قلق من التقارير التي تفيد بأن إيران تعتزم نقل مئات الصواريخ الباليستية إلى روسيا، ونحن نواصل الحديث مع شركائنا حول الخطوات التي سنتخذها". نحن نشعر بالقلق إزاء تعزز العلاقات بين إيران وروسيا، فهذه الشراكة تهدد أمن أوروبا وتوضح كيف أن قوة إيران المزعزعة للاستقرار تصل إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط. وأشار باتيل أيضًا إلى بيان حماس بأنها لن ترسل ممثلين إلى قمة المفاوضات يوم الخميس، قائلاً: "نتوقع أن تتقدم هذه المحادثات. وهذا هو الوقت المناسب لعودة جميع الأطراف إلى الطاولة لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق".
تقرير فوكس نيوز: "مخاوف أن تشن إيران ووكلاؤها هجوما خلال أقل من 24 ساعة"
أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، أن مصادرها في الشرق الأوسط تخشى من قيام إيران ووكلائها بمهاجمة إسرائيل خلال الـ 24 ساعة المقبلة، انتقاما لاغتيال القيادي في حركة حماس إسماعيل هنية في طهران.
رئيس الأركان الإسرائيلي أجرى تقييماً للوضع وأقر الخطط: "استعداد عالٍ للهجوم والدفاع"
أجرى رئيس الأركان هرتسي هاليفي تقييما للوضع وموافقة على الخطط في مختلف الساحات، بمشاركة نائب رئيس الأركان، رؤساء الجيش والقوات العسكرية، قادة القيادة الشمالية، سلاح الجو، الجيش الداخلي. قيادة الجبهة وقادة آخرون من منتدى الأركان العامة. صرح بذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الذي أضاف أن "رئيس الأركان أكد على استمرار المستوى العالي من الاستعداد والجهود المبذولة للاستعداد للهجوم والدفاع".
المستشار الألماني يتحدث مع الرئيس الإيراني: "افعلوا كل ما هو ممكن لتجنب التصعيد العسكري"
تحدث المستشار الألماني أولاف شولتز هاتفيا مع الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، ودعاه إلى "بذل كل ما هو ممكن" لتجنب المزيد من التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، على خلفية تهديدات الجمهورية الإسلامية بالانتقام من إسرائيل بسبب عملية اغتيال إسماعيل هنية في طهران. وتأتي دعوة شولتز بعد أن شارك في وقت سابق في بيان مشترك مع قادة بريطانيا وفرنسا، دعوا فيه "إيران وحلفائها إلى الامتناع عن الهجمات التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم التوترات الإقليمية وتعريض فرصة الاتفاق على وقف إطلاق النار والإفراج عن المختطفين للخطر". وبحسب البيان، "سيتحملون مسؤولية الأعمال التي تعرض فرصة السلام والاستقرار للخطر".
تقرير في لبنان: القصف المدفعي يتواصل في جنوب البلاد
وأفاد مراسل قناة "المنار" اللبنانية التابعة لحزب الله، أن القصف المدفعي على جنوب لبنان مستمر.
حزب الله: إسرائيل لن تتهرب من الرد، القرار اتخذ ولا تراجع عنه
قال نائب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله علي دعموش، في فعالية للتنظيم، إن حزب الله لم ينجح إلا من خلال التهديد بالرد، في شل الإسرائيليين و"نجح في تحقيق بعض أهداف الرد قبل الرد". وأضاف أن التنظيم لن يكتفي بالحرب النفسية، وهو عازم على الرد بطريقة مؤلمة تتجاوز القواعد. ووفقا له، فإن الهجوم في الضاحية تجاوز القواعد، وبالتالي يجب على إسرائيل انتظار عقوبة مماثلة. وأضاف أن إسرائيل لن تتهرب من الرد مهما تأخر، وأن "القرار اتخذه حزب الله ولا تراجع عنه".
بسبب المخاوف من هجوم من إيران وحزب الله: قام متحف إسرائيل بنقل الأعمال إلى غرفة محمية
أزالت إدارة متحف إسرائيل عشرات الأعمال الفنية النادرة الأسبوع الماضي خوفا من تعرض المتحف لأضرار في هجوم من إيران أو حزب الله، ونقلتها إلى غرفة محمية. ومن بين أمور أخرى، تمت إزالة لوحات للرسام الفرنسي بول غوغان والرسام الهولندي فنسنت فان جوخ ولوحات للفنان الفرنسي بول سيزان. وذكر متحف إسرائيل أنه تصرف بمنتهى الحذر و"نقل الروائع إلى المستودعات من أجل حمايتها وبعيداً عن الالتزام والمسؤولية تجاه مجموعاته".
جالانت يؤيد الصفقة ولو على مراحل: "واجبنا إعادة المختطفين"
قدم وزير الأمن يوآف غالانت لأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والأمن مراجعة أمنية حول سير الحرب والجهود المبذولة لإعادة المختطفين والحاجة العملياتية لتجنيد المزيد من السكان للخدمة في الجيش الإسرائيلي وقال إن "واجبنا هو تهيئة الظروف من أجل إعادة المختطفين. إن تهيئة الظروف تأتي من خلال خلق ضغط عسكري، ومن الممكن أن يعقبه اتفاق لجلب المختطفين، حتى لو كان ذلك بأكثر من دفعة واحدة.
نقيب المحامين الإسرائيلين الى محكمة الجنايات في لاهاي: "إسرائيل لديها نظام قضائي مستقل"
وجه نقيب المحامين الإسرائيليين، المحامي عميت بكار، رأيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي - التي ينبغي أن تقرر ما إذا كانت ستصدر أوامر اعتقال ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت - حيث أوضح مفصلا حول استقلال القضاء الإسرائيلي.وأوضح هو المستشار القانوني في الجيش الإسرائيلي يتصرف وفق القانون الدولي، وأنه يعمل بشكل مستقل عن التسلسل القيادي في الجيش. وأضاف أن النيابة العامة في إسرائيل قامت بالفعل بمحاكمة وزراء حاليين ورئيس حكومة ورئيس سابق، حتى أن بعضهم أدين وأُرسل إلى السجن.
رئيس مجلس النواب في لبنان: رد الفعل الذي تنتظره إسرائيل لا مفر منه
قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لصحيفة الجمهورية اللبنانية المحسوبة على المحور المعارض لحزب الله، إن "الرد الذي تنتظره إسرائيل لا مفر منه. الرد أو الانتقام هو طبق يؤكل باردا". وبحسب قوله فإن احتمال الانزلاق إلى حرب واسعة لا يزال قائما، "لكن محور المقاومة لا يزال يدير القتال بشكل محسوب" و"حزب الله يحصر" الهجمات على أهداف عسكرية إسرائيلية".
إيران: من حقنا الرد المناسب والرادع ضد إسرائيل
قال وزير الخارجية الإيراني علي باقري لنظيره الصيني وانغ يي إن إيران لها "الحق في الرد المناسب والرادع" ضد إسرائيل لضمان الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.