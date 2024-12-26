اليوم الـ 447 للحرب: قالت حركة حماس، اليوم (الخميس)، أنه خلافًا لادعاءاتها، فقد تم بالفعل تقديم قائمة كاملة بأسماء جميع المختطفين الأحياء الذين بحوزتها. وبحسب قيادي في حماس، فإنه من الصعب الوصول إلى المسؤولين عن المختطفين في عموم قطاع غزة. وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير زار الحرم القدسي، وسارع ديوان رئيس الوزراء إلى التوضيح: "لا يوجد تغيير في الوضع الراهن هناك".

نتنياهو وكاتس : "سنلاحق قادة الحوثيين" قال رئيس الجكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في مقر سلاح الجو الإسرائيلي خلال الهجوم في اليمن: "نحن مصممون على تدمير هذا الذراع الإرهابي لمحور الشر الإيراني. وسنستمر في ذلك حتى نكمل المهمة". وأشار وزير الأمن يسرائيل كاتس إلى أن "من يلحق الضرر بإسرائيل سنؤذيه. سنلاحق كل قيادات الحوثيين، ولن يتمكن أحد من الإفلات من يد إسرائيل الطويلة”. سمح الجيش الإسرائيلي بالنشر بأن نقيب احتياط، عميت ليفي، 35 عاما ، قُتل بنيران قناص في وسط قطاع غزة، وكان ليفي قائد فريق في كتيبة الدورية 6551، تشكيل "عوتسفات ايش" 551 وهو القتيل رقم 388 في قطاع غزة منذ بدء المناورة. تقرير: المدير العام لمنظمة الصحة العالمية كان في مطار صنعاء وقت الهجمات ذكرت شبكة "الميادين" اللبنانية التابعة لحزب الله عن مصدر أن "الهجوم على مطار صنعاء وقع أثناء تواجد مسؤولين من الأمم المتحدة هما المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ومنسق الأمم المتحدة في صنعاء." وفي اليمن، تم الإبلاغ عن وفاة شخصين في مطار صنعاء أفادت وسائل إعلام يمنية بمقتل شخصين في مطار صنعاء إثر الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف المكان مصدر إسرائيلي قال لـi24NEWS: الهجمات ضد الحوثيين ستستمر طالما كان ذلك ضروريا، وفي كل مرة سيدفعون أكثر، هذا الهجوم أكثر أهمية من الهجمات السابقة أفاد مراسل لشؤون الدبلوماسية، في القناة العبرية، عميحاي شتاين، أنه في الأيام الأخيرة تم اتخاذ قرار في واشنطن لتغيير اتجاه النشاط ضد اليمن - وزيادة النشاط ضد الحوثيين. القرار اتخذته إدارة جو بايدن بالتنسيق مع إسرائيل - بعد أن توصل الأمريكيون إلى أن الأمور لم تتقدم بعد عام من تنفيذ هذه الهجمات بشكل مدروس قال مصدر إسرائيلي لـi24NEWS: إن الهجوم كان مخططا له يوم أمس ولكن تم تأجيله. كما أن العملية الحالية تختلف عن سابقاتها، حيث أنها تستهدف البنى التحتية للدولة التي قد تؤثر على الحوثيين مسؤول مطلع على التفاصيل لـi24NEWS: تم إطلاع الولايات المتحدة مسبقا على الهجوم خلال كلمة زعيم الحوثيين – أنباء عن خمس هجمات على صنعاء. يذكر أن الهجمات الإسرائيلية دمرت برج المطار الدولي في مدينة صنغاء