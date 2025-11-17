"مسار نحو دولة فلسطينية": حول التصويت في مجلس الأمن
وفقًا للمؤشر الحالي، من غير المتوقع أن تفرض روسيا الفيتو على مشروع القرار الأمريكي • وفقًا للبنود - ستُتخذ القرارات بشكل مشترك مع الدول الأعضاء في القوة، ومع إسرائيل ومصر •
حتى هذه الساعة، فإن المقترح الذي سيُعرض للتصويت في مجلس الأمن في الأمم المتحدة هو المسودة الأمريكية التي تتضمن "مساراً نحو دولة فلسطينية" - هذا ما أفيد في قناتنا العبرية. ووفقاً للمؤشر الحالي، من غير المتوقع أن تفرض روسيا الفيتو على مشروع القرار.
بنود مسودة الخطة التي اقترحتها الولايات المتحدة للأمم المتحدة
• القوة المتعددة الجنسيات لغزة ستعمل على تأمين الحدود.
• ستعمل القوة على تدمير البنية التحتية العسكرية وتجريد القطاع من السلاح.
• سيتم تدريب قوة فلسطينية بهدف الانضمام إلى القوة متعددة الجنسيات
• الانسحاب الإسرائيلي من القطاع - مرتبط بنشر القوة
• سيتم اتخاذ القرارات بمشاركة القوى - مصر وإسرائيل
