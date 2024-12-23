أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين خلال القتال في شمال قطاع غزة، جميعهم من كتيبة شمشون من لواء كفير، حيث قتلوا جراء انفجار عبوة ناسفة خلال نشاط عملياتي غربي بيت حانون شمال قطاع غزة.

والجنود القتلى هم ايلي جبريئيل أطدجي (22 عاما)، نائب قائد سرية في لواء شمشون الرقيب نتنئيل بيساح (21 عاما)، والرائد احتياط هيلل دينار (21 عاما) وهو مقاتل في اللواء، وبذلك ارتفع عدد القتلى من الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الى 821 قتيلا.

وبعد وقت قصير من الحادث، انفجرت قنبلة أخرى، لكن لم تقع إصابات. وبدأت العملية قرب بيت حانون صباح أمس، بعد معلومات استخباراتية عن وجود مسلحين وبنية تحتية مسلحة في المنطقة. ومع دخول المقاتلين المنطقة، استهدف الجيش الإسرائيلي المسلحين باستخدام طائرات مسيرة من طراز "زيك".