التغطية مستمرة | غارة مسدّدة الهدف فوق الضاحية تربك لبنان والجيش الإسرائيلي يأمر سكان شمال غزة بالرحيل قبل قصف وشيك

اليوم 543 للحرب في قطاع غزة: صباح اليوم (الثلاثاء) تم تفعيل الإنذارات في مدينة سديروت وبلدتي إيبيم وأور هانير في قطاع غزة. اعترض سلاح الجو صاروخا أطلق من شمال قطاع غزة. بموازاة ذلك، أكد الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) والموساد، مقتل الناشط في حزب الله حسن علي محمود بدير في هجوم في الضاحية الجنوبية ببيروت. ووفق المعلومات الاستخبارية فقد عمل بدير بالتعاون مع حماس على الترويج لهجوم ضد المدنيين الإسرائيليين في المدى القريب.

انتهت المواجهات العنيفة في الضفة الغربية دون اعتقالات، الجيش الإسرائيلي: "العشرات أشعلوا النيران في الممتلكات" مراسلنا بليغ صلادين في تغطية من الشريط الفاصل مع قطاع غزة على ضوء تجدد إطلاق الصورايخ من القطاع باتجاه سديروت والرد الإسرائيلي الممنهج بإخلاء السكان من الشمال لتوسيع العمليات البرية في المنطقة. التحرك العملياتي يشمل رفح – شاهدوا التقرير هل يعيد "حماس الخارج" تنظيم صفوفه من جديد في سوريا لا سيما بعد أن خرجت قيادات لحماس مع من خرجوا من السجون عشية سقوط نظام الأسد - التفاصيل مع الصحافي عطا فرحات الهلال الأحمر: إصابة 3 فلسطينيين في مواجهات مع المستوطنين في قرية دوما أفاد الهلال الأحمر، بإصابة ثلاثة فلسطينيين خلال مواجهات مع المستوطنين في قرية دوما بالضفة الغربية. وفي وقت سابق، أكد الجيش الإسرائيلي وقوع مواجهات عنيفة بين المستوطنين والفلسطينيين في القرية، حيث أضرمت النيران في المنازل والمركبات. جراء قطع المساعدات وتكرار أوامر الإخلاء والرحيل واستمرار القصف غزة تنوء تحت نقص الغذاء والدواء: الصحفي المختص بالشأن الفلسطيني ضياء حسن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة: حصيلة الصحافيين القتلى جراء القصف منذ بداية الحرب في القطاع بلغت 209 آخرهم الصحافي محمد صالح البردويل المذيع في إذاعة صوت الأقصى قطر جيت: الصحفي الذي استُجوب في القضية الليلة الماضية هو تسفيكا كلاين رئيس تحرير صحيفة جيروزالم بوست إخفاقات أمنية وفجوات استخباراتية: تقرير مراقب الدولة حول قواعد الجيش الإسرائيلي في الشمال Yonatan Sindel/Flash90 كشف تقرير لمراقب الدولة متنياهو انجلمان نشره اليوم الثلاثاء استهدف الأوضاع في قواعد الجيش الإسرائيلي في شمال البلاد عن سلسلة إخفاقات خطيرة وأشار إلى أن مستوى الجاهزية العسكرية واستعداد المواقع في القيادة الشمالية حتى قبل هجوم السابع من أكتوبر منخفض للغاية. التفاصيل كاملة هنا الضفة الغربية: قال فلسطينيون بأن "ميليشيات المستوطنين هاجمت منازل وأحرقت مركبات في قرية دوما جنوب نابلس". رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت يعلن تشكيل حزب سياسي جديد ورئيس المعارضة يائير لابيد يقوم بتهنئته: "إسرائيل بحاجة إلى حكومة جيدة" "هند رجب" تهدد باللجوء إلى العدل الدولية ضد زيارة نتنياهو للمجر أعلنت مؤسسة هند رجب، التي تلاحق الجنود الذين شاركوا في الحرب وتقدم شكاوى ضدهم في جميع أنحاء العالم، أنها ستتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي عقب زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المقررة إلى المجر غدا، وتطلب "اعتقاله". وأعلنت المؤسسة أنها ستطلب من سلطات المجال الجوي الأوروبي عدم السماح بمرور نتنياهو، وأضافت: "ندعو جميع الدول الأوروبية إلى احترام القانون الدولي وعدم توفير ملجأ لمجرمي الحرب". الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات مرتبطة بإيران فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ستة كيانات وشخصين على صلة بإيران والصين والإمارات العربية المتحدة، على ما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية. قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) تعثر على مختبر لصناعة المتفجرات في طولكرم، تصادر سلاحين وتعتقل 16 مطلوبا IDF spokesperson تقرير من سوريا: الجيش الإسرائيلي يفجر ألغاماً قرب الحدود مع إسرائيل أجرى وزير الأمن يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش جولة مشتركة في مستوطنات الضفة الغربية وقالا: "لن نتخلى عن أمن المستوطنين، ولن نسمح لأبو مازن والسلطة الفلسطينية باستخدام البناء غير القانوني كأداة لخلق تهديد استراتيجي على المستوطنات". Yonatan Sindel/Flash90 الجهاد الإسلامي يعلن مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ على سديروت صباح اليوم Arnold Netayev/ i24news الجيش الإسرائيلي يدعو سكان شمال غزة إلى مغادرة بيوتهم قبل الهجوم https://x.com/i/web/status/1906973880444489986 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .