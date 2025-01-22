"سنربط قطر مع التطبيع "||مبعوث الرئيس ترامب سيزور غزة

صرح مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف خلال مقابلة مع فوكس نيوز أنه سينطلق في رحلة إلى إسرائيل حتى يزور محوري فيلادلفيا ونيتسريم في غزة. وتحدث خلال المقابلة عن إمكانية ربط قطر في سياق تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأضاف وقال إنه "أقنع الأطراف بإتمام الصفقة بعد أن قال لهم بأن الرئيس دونالد ترامب يتطلع الى الحقيقة".

وتابع :"لم نتعامل مع رياضيات الصفقة، كم عدد السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل مختطف، كانت هذه الأمور متفق عليها في أيار/مايو في إدارة بايدن ومهمتنا كانت تعجيل العملية".