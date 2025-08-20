استطلاع رأي أمريكي جديد: "الرد الإسرائيلي في غزة كان مبالغا فيه"

قد يعجبك أيضًا -

أظهر استطلاع جديد أجرته رويترز/إبسوس ونُشر اليوم (الأربعاء) أن 58% من الأمريكيين يعتقدون أنه يجب على كل دولة في الأمم المتحدة الاعتراف بفلسطين كدولة. بالإضافة إلى ذلك، حوالي 33% من المستطلعة آراؤهم لم يوافقوا على أن على دول الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطينية، و9% لم يجيبوا.

تم إجراء الاستطلاع بعد أسابيع قليلة من إعلان ثلاث دول، حليفات مقربات للولايات المتحدة - كندا، بريطانيا وفرنسا - عن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مما زاد الضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

أُجري الاستطلاع على أمل أن يوافق كل من إسرائيل وحماس على وقف إطلاق نار يوفر هدنة في القتال، يؤدي إلى إطلاق سراح المختطفين ويُسهّل إيصال المساعدات الإنسانية. أغلبية كبيرة من المشاركين في الاستطلاع - 65% - قالوا إن على الولايات المتحدة اتخاذ إجراء في غزة لمساعدة الأشخاص الذين يواجهون الجوع، في حين لم يوافق 28%. عدد المعارضين شمل 41% من الجمهوريين المؤيدين للرئيس دونالد ترامب.

كما تبيّن أن 59% من الأمريكيين يعتقدون أن رد إسرائيل العسكري في غزة كان مبالغاً فيه. ثلاثة وثلاثون بالمئة من المستطلعة آراؤهم لم يوافقوا على ذلك. في استطلاع مماثل أُجري في فبراير 2024، وافق 53% من المستطلعين على أن رد إسرائيل كان مبالغاً فيه، و42% لم يوافقوا.

استطلاع رويترز/إبسوس الأخير، الذي أُجري عبر الإنترنت، جمع إجابات من 4,446 بالغًا أمريكيًا من جميع أنحاء البلاد وكان له هامش خطأ يبلغ حوالي نقطتين مئويتين.