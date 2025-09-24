تقرير: عرض الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة اليوم | البنود المتوقعة

قد يعجبك أيضًا -

أفادت القناة السعودية "الحدث" اليوم (الأربعاء) نقلاً عن مصادرها أن "الخطة الأمريكية بشأن غزة من المتوقع أن تُنشر اليوم". وبحسب التقرير، تتضمن الخطة إنهاء الحرب، إلى جانب الإفراج عن المختطفين، وانسحاب تدريجي لإسرائيل من غزة، ودخول المساعدات عبر منظمات دولية.

تقرير إضافي في "النشرة" اللبنانية نقلاً عن مصدر دبلوماسي غربي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث خلال اجتماعه مع جهات عربية وإقليمية في البيت الأبيض أمس عن نيته وقف الحرب بعد اجتماعه مع الوفد الإسرائيلي.

عرض البيت الأبيض "خطة سلام" تقوم على وقف إطلاق النار الإسرائيلي لمدة عشرين يوماً، يعقبها قيام حماس بتسليم مختطفين إسرائيليين. بعدها ستتولى دول عربية وإسلامية السيطرة على قطاع غزة لمدة ثلاث سنوات، وخلال هذه الفترة ستُشكّل حكومة فلسطينية دون مشاركة حماس.

مصادر مطلعة أفادت لـ"النشرة" بأن الدول العربية المعنية أعربت عن موافقتها على مقترح ترامب، حتى الموقف الإسرائيلي، الذي سيتضح في الساعات القريبة المقبلة.