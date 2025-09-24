تقرير: عرض الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة اليوم | البنود المتوقعة

مصادر كشفت في حديث مع القناة السعودية "الحدث" أن الإدارة الأمريكية من المتوقع أن تكشف في الساعات القريبة عن رؤيتها لإنهاء الحرب في غزة • التفاصيل تُنشر قبل أيام قليلة من لقاء نتنياهو-ترامب

سكان قطاع غزة ينتقلون من منطقة القتال إلى منطقة إنسانية، أرشيف
سكان قطاع غزة ينتقلون من منطقة القتال إلى منطقة إنسانية، أرشيفAli Hassan/Flash90

أفادت القناة السعودية "الحدث" اليوم (الأربعاء) نقلاً عن مصادرها أن "الخطة الأمريكية بشأن غزة من المتوقع أن تُنشر اليوم". وبحسب التقرير، تتضمن الخطة إنهاء الحرب، إلى جانب الإفراج عن المختطفين، وانسحاب تدريجي لإسرائيل من غزة، ودخول المساعدات عبر منظمات دولية.

تقرير إضافي في "النشرة" اللبنانية نقلاً عن مصدر دبلوماسي غربي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث خلال اجتماعه مع جهات عربية وإقليمية في البيت الأبيض أمس عن نيته وقف الحرب بعد اجتماعه مع الوفد الإسرائيلي.

قوات الجيش الإسرائيلي تتوغل في منطقة تل الهوى.. وأنباء عن وصول الجيش إلى وسط مدينة غزة

عرض البيت الأبيض "خطة سلام" تقوم على وقف إطلاق النار الإسرائيلي لمدة عشرين يوماً، يعقبها قيام حماس بتسليم مختطفين إسرائيليين. بعدها ستتولى دول عربية وإسلامية السيطرة على قطاع غزة لمدة ثلاث سنوات، وخلال هذه الفترة ستُشكّل حكومة فلسطينية دون مشاركة حماس.

مصادر مطلعة أفادت لـ"النشرة" بأن الدول العربية المعنية أعربت عن موافقتها على مقترح ترامب، حتى الموقف الإسرائيلي، الذي سيتضح في الساعات القريبة المقبلة.

