أبو مرزوق في موسكو: "سنعطي أولوية للإفراج عن مختطفين اثنين يحملان الجنسية الروسية"

أفادت وكالة الإعلام الروسية RIA ، اليوم (الخميس)، أن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، قال إن الرهينتين الروسيتين سيكونان "على رأس قائمة الأولويات للإفراج إذا تم التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل".

وقال مرزوق بعد اجتماعه في موسكو مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف."سبق أن طلب الجانب الروسي إطلاق سراح مواطنين يحملون الجنسية الروسية. وطلب الروس إطلاق سراح أربعة - اثنان منهم مدنيان، وبالتالي تم إطلاق سراحهم دون مقابل. والاثنان المتبقيان هما جنديان"

وذكرت وكالة الأنباء أيضًا أن أبو مرزوق صرح بأن حماس لا تطلب من روسيا مساعدات عسكرية، ولكنها تعتمد على الدعم السياسي. وقال أبو مرزوق: "إننا بحاجة حقاً إلى مساعدة روسيا، سواء على المستوى الإنساني أو دعماً في مجلس الأمن الدولي".

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