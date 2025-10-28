إسرائيل تحذر: نقترب من اتخاذ قرار بشأن الخطوات على الجبهة الشمالية

في ظل استمرار ما تعتبره إسرائيل ، انتهاكات يرتكبها حزب الله ومحاولاته التسلح وتراجع نشاط الجيش اللبناني، قالت مصادر إسرائيلية إن إسرائيل "تقترب من مرحلة اتخاذ القرار بشأن الخطوات المقبلة على الجبهة الشمالية"، في إشارة إلى احتمال تصعيد العمليات ضد الحزب على الحدود مع لبنان.

ويأتي ذلك بعد أن حصلت إسرائيل مؤخرًا على ضوء أخضر من الولايات المتحدة لمواصلة بل وتعزيز الهجمات ضد انتهاكات حزب الله.

يوم أمس، زارت المبعوثة الأمريكية الخاصة مورغان أورتاغوس الحدود اللبنانية، حيث تلقت إحاطة ميدانية من وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس وقائد المنطقة الشمالية اللواء رافي ميلو.

وبصورة استثنائية، شارك في اللقاء أيضًا السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر والسفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي.

ومن المقرر أن تتوجه أورتاغوس الليلة إلى بيروت لنقل رسالة بهذا الشأن إلى الحكومة اللبنانية، في محاولة للضغط على بيروت لضبط أنشطة حزب الله في الجنوب اللبناني.