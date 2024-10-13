نتنياهو يطالب بإخلاء قوات اليونفيل من جنوب لبنان

أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو ، اليوم (الأحد)، بيانا مسجلا بالفيديو، وجه فيه نداء عاجلا إلى الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، طالب خلاله بإخراج جنود قوة حفظ السلام التابعة اليونيفيل من لبنان، على خلفية إصابة عدد من الجنود في لبنان. وقال: "إن رفض إجلاءهم يعرضهم للخطر، كما يعرض حياة جنودنا للخطر، وأنا أطالب الأمين العام للأمم المتحدة مباشرة: إن رفضكم إخراج جنود اليونيفيل يجعلهم رهائن لدى حزب الله".

وافتتح نتنياهو ببيان قال فيه: "في هذه الأيام نحتفل بمرور عام على الحرب الصعبة التي فُرضت علينا - حرب النهضة ضد محور الشر الإيراني الذي انتفض ضدنا. نحن أكثر تصميما من أي وقت مضى على تأمين مستقبلنا، ونحن أكثر تصميما من أي وقت مضى على هزيمة أعدائنا. في لبنان - قضينا على نصر الله وكبار مسؤوليه. جنودنا الأبطال يدمرون أسلحة حزب الله ومقراته وأنفاقه الإرهابية. إنهم يقاتلون بقوة من أجل إعادة سكاننا في الشمال إلى منازلهم سالمين. نحن لا نقاتل الشعب اللبناني، بل نقاتل الفرع الإرهابي لإيران - حزب الله - الذي غزا لبنان".

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وتوجه مباشرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وقال: “لقد حان الوقت لإخراج اليونيفيل من معاقل حزب الله ومن مناطق القتال. وقد طلب الجيش الإسرائيلي ذلك مراراً وتكراراً، وقد قوبل برفض متكرر، وكلها تهدف إلى توفير درع بشري لعناصر حزب الله. إن رفضكم إخراج عناصر اليونيفيل يجعلهم رهائن لدى حزب الله، وهذا يعرضهم وحياة جنودنا للخطر".

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن جنود اليونيفيل تعرضوا للإصابة، واعتذر: "نحن نأسف لإصابتهم، ونحن نبذل كل ما في وسعنا لمنع هذا الضرر. ولكن الطريقة البسيطة والضرورية لضمان ذلك هي ببساطة إخراجهم من منطقة الخطر." وأضاف باللغة الإنجليزية: "سيدي الأمين العام، أخرجوا جنود اليونيفيل من المنطقة، يجب أن يتم ذلك فوراً الآن".

ومضى يقول: "للأسف، بعض القادة الأوروبيين يمارسون الضغوط في المكان الخطأ. فبدلا من انتقاد إسرائيل، عليهم أن يوجهوا انتقاداتهم إلى حزب الله الذي يستخدم اليونيفيل كدرع بشري، تماما كما تستخدم حماس في غزة وكالة الأمم المتحدة للإغاثة "اونروا"،كدرع بشري وللأسف هناك تتعاون اونروا أيضًا مع حماس".

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وأشار نتنياهو أيضا إلى الوضع القتالي في غزة قائلا: "نواصل العمل في أعماق القطاع للقضاء على حماس وإطلاق سراح جميع المختطفين لدينا. جنودنا الشجعان موجودون الآن في قلب جباليا، حيث يقومون بتفكيك معاقل حماس. إن مختطفينا الـ 101 الموجودين في غزة هم دائما في تفكيرننا. سنفعل كل ما في وسعنا لإعادتهم جميعًا - الأحياء والقتلى الى البيت".

وأشار أيضًا إلى ساحات أخرى تعمل فيها إسرائيل وقال إن القوات تعمل في الضفة الغربية دون توقف في البر والجو للقضاء على الإرهاب في . لن ينتصر الإرهاب هناك - لأننا لن نسمح له بذلك. وفي ساحات أخرى - سنواصل العمل لضمان أمن إسرائيل. هناك لحظات خلال الحرب يجب فيها مراعاة قاعدة بسيطة، وأنا أطلب من جميع الوزراء أن يلتزموا بهذه القاعدة - التحدث قليلا والقيام بالكثير".