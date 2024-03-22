الجيش: إطلاق نار من قبل مسلح أو أكثر على حافلة مستوطنين بمنطقة قرب مستوطنة دوليف وطلمون | تغطية متواصلة
عملية إطلاق نار تستهدف حافلة إسرائيلية قرب قرية دير بزيع غرب رام الله بالضفة الغربية
صباح اليوم (الجمعة)، تم إطلاق النار على حافلة صغيرة إسرائيلية بالقرب من مفترق بارسا، بالقرب من مستوطنتي دوليف وتلمون. ولم تقع إصابات، والآن تقوم القوات الأمنية بتبادل إطلاق النار مع المهاجم. وقد وصل قائد فرقة دائرة الرقابة الداخلية والعميد افرايم إلى مكان الحادث، ويجريان عمليات البحث عن المهاجم.
الليلة الماضية، تم الإعلان لأول مرة عن لقاء بين مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي ومسؤول كبير في الشاباك مع مسؤول بارز في حركة فتح، حيث نوقشت آفاق "اليوم التالي" في غزة. يأتي هذا اللقاء في وقت تستمر فيه المواجهات على ثلاث جبهات: إطلاق صواريخ مضادة للدبابات على المطلة، عمليات اغتيال جوية وتبادل لإطلاق النار، إضافة إلى عمليات اعتقال في منطقة الشفاء. وفقًا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تمت العملية في أحد المستشفيات بغزة حيث كان يتحصن عدد من المسلحين في قسم الطوارئ، وقد أسفرت عن اعتقال قيادات مهمة لم تُكشف هوياتهم بعد.
ارتفاع عدد المصابين من الجنود الإسرائيليين إلى 7
أفادت الإذاعة الإسرائيلية بارتفاع عدد المصابين من الجنود إلى سبعة، وذلك في اشتباكات مع مسلح فلسطيني أعقبت هجوما على حافلة للمستوطنين غرب رام الله في الضفة الغربية.
رئيس الموساد يتوجه إلى الدوحة لتعزيز مفاوضات الإفراج عن المختطفين
في خطوة تهدف إلى تسريع المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن الإفراج عن المختطفين، يتوجه رئيس الموساد، ديدي بارنياع، إلى الدوحة للقاء برئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير المخابرات المصري عباس كمال.
تأتي هذه الخطوة بعد لقاء بين بارنياع ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتحديث "التطورات" في المفاوضات، حيث يسعى الطرفان إلى تحقيق تقدم في عملية مفاوضات قد تكون طويلة ومضنية. وقد أكد مسؤول إسرائيلي كبير أنه رغم عدم وجود انفراج فوري، هناك "تقدم مدروس ومهم" وأن "الفجوات تضيق".
صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي والجيش الإسرائيلي يشتبه بتسلل مسيرة
تم تفعيل التحذيرات في عدة بلدات بمنطقة الجليل استجابة لخطر تسلل طائرات معادية. المناطق التي شهدت تفعيل الإنذارات تشمل مطاحن الجليل، جورين، حنيتا، إيلون، يعارا، زرعيت، ابن مناحيم، شتولا، أدميت، شمرا، عرب العرامشة، نيفي زيف، عبدون ومانوت. بالإضافة إلى ذلك، أثار القلق من إطلاق صواريخ نحو إيلون، أداميت وعرب العرامشة تفعيل تنبيهات إضافية في تلك المناطق.
وسائل إعلام إسرائيلية: وزير المالية يصدق على مصادرة 8 آلاف دونم في غور #الأردن واعتبارها أراضي دولة
بلينكن يصل إلى إسرائيل لتعزيز المفاوضات بشأن غزة
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يصل إلى إسرائيل هذا الصباح للقاء مجلس وزراء الحرب، في خطوة تأتي عقب تصريحاته الليلة الماضية حول استمرار الضغوط الأمريكية لتحقيق اتفاق في القمة التي تعقد اليوم في الدوحة. بلينكن متفائل بإمكانية تحقيق السلام قائلاً: "لا يزال هناك عمل شاق لتحقيق ذلك لكنني ما زلت أعتقد أن ذلك ممكن". وأكد على ضرورة "زيادة المساعدات للقطاع"، مشددًا على أن "إسرائيل بحاجة إلى بذل المزيد" في هذا السياق.
في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري، أشار بلينكن إلى دور الزعماء العرب في تسهيل التوصل إلى حل. من جهة أخرى، كشفت "سي إن إن" عن رسالة بعثها بلينكن إلى قطر مطلع الشهر، محذرًا حماس من "المخاطرة بالترحيل" إذا لم تتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة في غزة.
تحذيرات من عواقب الغزو البري لرفح: أستراليا وبريطانيا تعربان عن قلقهما
في بيان مشترك، حذرت أستراليا وبريطانيا العظمى من أن العملية العسكرية البرية الإسرائيلية في رفح قد تؤدي إلى عواقب مدمرة. السبب وراء هذا التحذير يعود إلى الأعداد الكبيرة من النازحين الذين لجأوا إلى المنطقة، إلى جانب عدم وجود مناطق آمنة في قطاع غزة، ما يزيد من مخاطر وقوع ضحايا مدنيين وأضرار جسيمة.
اعتقال قيادات بارزة في تنظيمات مسلحة بمنطقة الشفاء
تم اعتقال عدد من القيادات البارزة في تنظيمات مسلحة في منطقة الشفاء، ولم يتم حتى الآن الكشف عن هوياتهم.
في سياق متصل بإسرائيل، تم التحدث بحذر يوم أمس عن التقدم المحرز في المفاوضات بشأن صفقة إطلاق سراح رهائن، دون الإشارة إلى تحقيق اختراق ملموس. اليوم، من المقرر أن يتوجه رئيس الموساد ديدي بارنيا مرة أخرى إلى الخارج، في وقت يعقد فيه مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي جلسة للنقاش، تليها مناقشة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
لبيد ينتقد رفع سن الإعفاء من الخدمة العسكرية للحريديم
اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أن اقتراح رفع سن الإعفاء من الخدمة العسكرية للحريديم إلى 35 عاما غريب ويضر بأمن إسرائيل.
رويترز: بيان أسترالي بريطاني يدعو إسرائيل إلى السماح بإدخال المساعدات بشكل فوري وآمن ودون عوائق إلى غزة