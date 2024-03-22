صباح اليوم (الجمعة)، تم إطلاق النار على حافلة صغيرة إسرائيلية بالقرب من مفترق بارسا، بالقرب من مستوطنتي دوليف وتلمون. ولم تقع إصابات، والآن تقوم القوات الأمنية بتبادل إطلاق النار مع المهاجم. وقد وصل قائد فرقة دائرة الرقابة الداخلية والعميد افرايم إلى مكان الحادث، ويجريان عمليات البحث عن المهاجم.

الليلة الماضية، تم الإعلان لأول مرة عن لقاء بين مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي ومسؤول كبير في الشاباك مع مسؤول بارز في حركة فتح، حيث نوقشت آفاق "اليوم التالي" في غزة. يأتي هذا اللقاء في وقت تستمر فيه المواجهات على ثلاث جبهات: إطلاق صواريخ مضادة للدبابات على المطلة، عمليات اغتيال جوية وتبادل لإطلاق النار، إضافة إلى عمليات اعتقال في منطقة الشفاء. وفقًا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تمت العملية في أحد المستشفيات بغزة حيث كان يتحصن عدد من المسلحين في قسم الطوارئ، وقد أسفرت عن اعتقال قيادات مهمة لم تُكشف هوياتهم بعد.