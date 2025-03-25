اغتيال مسؤول وحدة الدروع في حزب الله حسن حلاوي بغارة جنوب لبنان

أدت غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة قعقعية الجسر جنوب لبنان الليلة الماضية لمقتل القيادي في حزب الله حسن حلاوي، والملقب "أسامة" وهو مسؤول وحدة مكافحة الدروع في حزب الله.

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من جانبه أكد الجيش الإسرائيلية اغتياله في منطقة النبطية جنوب لبنان قائد وحدة الدروع في جنوب لبنان التابعة لحزب الله حسن كمال حلاوي.

ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي "حاول حلاوي دفع وتعزيز مسارات مسلحة عديدة ضد إسرائيل وكان مسؤولا عن نقل نشطاء وتزويد حزب الله بالأسلحة في جنوب لبنان"