اغتيال مسؤول وحدة الدروع في حزب الله حسن حلاوي بغارة جنوب لبنان

أدت غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة قعقعية الجسر جنوب لبنان الليلة الماضية لمقتل القيادي في حزب الله حسن حلاوي، والملقب "أسامة" وهو مسؤول وحدة مكافحة الدروع في حزب الله.

