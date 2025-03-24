حماس تنشر فيديو للمختطفين إلكانا بوحبوت ويوسف حاييم أوحانا

نشرت حركة حماس ، اليوم (الإثنين)، شريط فيديو يظهر علامة حياة للمختطفين إلكانا بوحبوت ويوسف حاييم أوحانا. وتوجه الكانا ويوسف إلى أوهاد بن عامي الذي مكث معهم في الأسر.

وذكرت مقر أهالي المختطفين أن عائلة الكانا بوحبوت توافق على نشر الفيديو الذي نشرته حركة حماس منذ فترة قصيرة. "منذ 535 يومًا يعيش ألكانه في جحيم متواصل، يمكنكم أن تروا في الفيديو أنه في حالة خطيرة، فقد الكثير من وزنه بسبب الجوع المستمر، ويعاني من مشاكل في الجلد والتنفس بالإضافة إلى إصابته بالربو ولم ير النور منذ ما يقرب من عام ونصف!".

Headquarters of the families of the kidnapped

وقالت عائلة الكانة"هذا الفيديو هو دليل آخر على أن ألكانة يجب أن يعود إلى منزله مع عائلته، زوجته ريبيكا وابنه رام ديفيد. ألكانة يصرخ طلبا للمساعدة ويصرخ بأننا لا ننساه في أنفاق الجحيم. نحن نناشد ونتوسل إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي ترامب - من فضلكم، اعتبروا أن هذا هو ابنكم، والد حفيدكم، الذي ينتظر أن يرى ضوء النهار، ويسمع قنابل الجيش الإسرائيلي وهو في خوف دائم على حياته".

"كل يوم، يسأل رام ما أخبار أبي. متى يمكننا أن نخبره أنه سيعود؟ هذا الطفل أيضًا في نفق مظلم وفي الأسر. الفيديو هو علامة على الحياة، لكننا نريد إلكانا على قيد الحياة في المنزل وأن يعود الجميع! لقد حان الوقت لوضع حد لمعاناة ليس فقط العائلات، بل أيضًا معاناة الأمة بأكملها التي تريد عودتهم إلى الوطن".

الكانا بوحبوت، 36 عاما، من سكان مفسيرت تسيون، اختطفت من حفل نوفا في السابع من أكتوبر. وهو متزوج من رفقة، ولديهما ابن يبلغ من العمر 4 سنوات، وفي الشهر الماضي، أعطى المختطفون الذين تم إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة، عائلة الكانا علامة على الحياة، وكذلك رسائل إلى زوجته وابنه. وعلم أنه أصيب يوم 7/10 وحالته سيئة: "لم يرى النور منذ ذلك الحين".

وتم اختطاف يوسف حاييم أوحانا، 24 عامًا من كريات ملاخي، من موقع الحفل بالقرب من رعيم، بينما كان يساعد الجرحى. وكشفت عمته، حانا موسترونوف، الشهر الماضي، أن الأسرة لديها مؤشرات واضحة على أنه على قيد الحياة.