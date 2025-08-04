تقرير: حماس أبدت استعدادا لـ"تسوية قضية السلاح" في غزة

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أفادت قناة الشرق السعودية اليوم (الاثنين) أن الوسطاء ناقشوا قضية السلاح مع كبار مسؤولي حماس قبل بضعة أشهر، وأشاروا إلى أن الحركة أبدت استعدادها لما أسموه "تسوية السلاح". ووفقًا للمصادر، يشمل هذا المصطلح تخزين الأسلحة الهجومية، ووقف الإنتاج، والتدريب، والتهريب العسكري، وحفر الأنفاق، إلى جانب أنشطة عسكرية إضافية - بإشراف لجنة يديرها الوسطاء. إلا أن إسرائيل رفضت هذا المقترح، مدّعيةً أنه "مقترح مراوغ".

ووفقًا لمصادر مقربة من الوسطاء، يدرك نتنياهو أن الأسلحة المتبقية في قطاع غزة محدودة كمًا ونوعًا، لكنه يُصر على تسليم جميع الأسلحة سعيًا وراء "صورة النصر". وأبلغت حماس الوسطاء أن ما تقدمه كافٍ "لتحييد التهديد" الذي تتحدث عنه إسرائيل، وأنها في الوقت نفسه تُفضل خيار "القتال حتى آخر مقاتل وآخر بندقية" - على تسليم الأسلحة لإسرائيل كما يطالب نتنياهو.

أبدى الوسطاء تفهمهم لموقف حماس، ويعتقد البعض أن الحركة ضرورية للحفاظ على الأمن والنظام في قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، بالنظر إلى الانهيارات الاجتماعية والأمنية واسعة النطاق التي سببتها الحرب وتداعياتها وتداعياتها.

كما تطالب إسرائيل بطرد عدد من كبار مسؤولي حماس العسكريين. وذكرت المصادر أن حماس أبلغت الوسطاء بموافقتها على طرد عدد رمزي من كبار القادة العسكريين مقابل "صفقة شاملة" - تتضمن إنهاء الحرب الإسرائيلية في القطاع وانسحابًا إسرائيليًا كاملاً من جميع أراضي غزة إلى الحدود قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ووفقًا للمصادر، أعرب الوسطاء عن أملهم في التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب على أساس "تسوية" تلبي مطالب إسرائيل، وخاصةً في قضية السلاح، و"تحفظ كرامة حماس". صرح مصدر للقناة السعودية: "عندما توافق حماس والفصائل الفلسطينية على وقف التدريب والإنتاج والتهريب وحفر الأنفاق، فهذا يعني عمليًا نهاية الخيار العسكري في قطاع غزة وتفكيك الأذرع العسكرية تدريجيًا، دون إعلان ذلك".

وأضاف: "من الواضح أن أيًا من الفصائل الفلسطينية لن يفكر في إنشاء أطر عسكرية جديدة في قطاع غزة بعد الحرب. ومن الواضح أيضًا أن إسرائيل تمتلك نظام إشراف عسكري فعال ودقيق، قادر على كشف أي محاولة لإعادة إنشاء أطر عسكرية في غزة. لذلك، نرى في مقترح حماس خطوة مهمة نحو كسر الجمود وإنهاء الحرب. كل ما هو مطلوب هو قرار إسرائيلي".

وأضاف المصدر: "لدى نتنياهو اعتبارات شخصية تتعلق بمصير حكومته ومستقبله السياسي، وقد يحسم الضغط الأمريكي الأمر وينهي حربًا لم يعد يقبلها أحد في العالم".

وزُعم أيضًا أن إسرائيل تطالب بإقامة حكومة محلية مستقلة في قطاع غزة - بدون حماس وبدون السلطة الفلسطينية. أبلغت حماس الوسطاء استعدادها لحكومة مستقلة، على سبيل المثال في شكل حكومة وحدة وطنية أو لجنة محلية. وتماشيًا مع ذلك، يدرس الوسطاء أدوار المؤسسات الحكومية القائمة في غزة (التابعة لحماس) في مساعدة الهيئة الجديدة المزمع إنشاؤها لإدارة قطاع غزة، وخاصةً في مسائل الأمن والنظام العام وتوفير الخدمات.