نتنياهو يهاجم ماكرون: "لقد اختار الوقوف إلى جانب منظمة إرهابية قاتلة"

هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على خلفية تصريحاته بأن "ما تفعله الحكومة الإسرائيلية غير مقبول، هناك أزمة إنسانية خطيرة"، في إشارة إلى القتال في غزة. وقال نتنياهو إن ماكرون اختار "الوقوف إلى جانب منظمة إرهابية إسلامية قاتلة وترديد دعايتها الكاذبة، بينما يتهم إسرائيل بارتكاب افتراءات دموية".

واتهم ماكرون إسرائيل بمنع دخول المياه والأدوية والسماح للمرضى بمغادرة المستشفيات. "نحن بحاجة إلى الولايات المتحدة. الرئيس ترامب لديه النفوذ، لقد غضبت"، وأضاف أن "ما يحدث هو عار، يجب أن نقاتل بكل قوتنا لإعادة فتح الحدود - يجب أن نقاتل من أجل نزع سلاح حماس وإطلاق سراح الرهائن".

وقال نتنياهو إن ماكرون بدلا من "دعم المعسكر الديمقراطي الغربي الذي يحارب الإرهاب ويدعو إلى إطلاق سراح الرهائن، يطالب مرة أخرى إسرائيل بالاستسلام ومكافأة الإرهاب".

وكما تتذكرون، فقد قال الرئيس الفرنسي في أبريل/نيسان الماضي في مقابلة مع قناة "فرانس 5" التلفزيونية إن "فرنسا تخطط للاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال بضعة أشهر، وقد تتخذ هذه الخطوة في مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك في يونيو/حزيران". وأدى هذا التصريح إلى هجوم غير عادي من جانب نجل رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير نتنياهو، الذي طلب منه "الذهاب إلى الجحيم". وبعد تصريحاته، تحدث ماكرون ونتنياهو.