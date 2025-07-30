دراما في جنيف: الوفود العربية تغادر خطاب رئيس الكنيست في الأمم المتحدة

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خلاف دبلوماسي في المؤتمر الدولي للبرلمانات بجنيف: ألقى رئيس الكنيست، أمير أوحانا، كلمة اليوم (الأربعاء) أمام عشرات رؤساء البرلمانات حول العالم، وغادرت وفود من إيران والسلطة الفلسطينية واليمن القاعة غاضبةً أثناء إلقائه كلمته.

خلال خطابه، الذي تناول الاعتراف بالدولة الفلسطينية وقضية المختطفين، قال بيان الكنيست انه تم تخفيض الصوت في نظام الصوت - لكن أوحانا لم يتراجع. أخرج مقطع فيديو في البرلمان الإيراني، حيث كان أعضاؤه يرددون "الموت لإسرائيل ولأمريكا"، وقال: "هذا ليس خلية إرهابية - هذا برلمان دولة عضو في المنتدى".

لاحقًا قال أوحانا: "تريدون دولة فلسطينية؟ أقيموها في لندن وباريس - هناك الشوارع أصبحت تشبه الشرق الأوسط."

وأضاف: "لا يزال هناك 50 مخطوفًا محتجزين في أنفاق حماس - إنهم يتعرضون للتجويع، والتعذيب، والعزلة. لم يساعد أي فلسطيني في إعادتهم. سنعيدهم نحن."

في وقت سابق التقى أوحانا بمسؤولين كبار من برلمانات حول العالم، من بينها الإمارات، البرازيل، بلجيكا، سويسرا، بريطانيا وألمانيا.