التغطية متواصلة| وزيرا خارجية المملكة المتحدة وألمانيا ورئيس الاتحاد الأوروبي يرحبون بعرض صفقة الرهائن الإسرائيلية التي أعلنها بايدن

رحبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بالاقتراح الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن باعتباره عرضا إسرائيليا للتوصل إلى اتفاق مرحلي بشأن احتجاز الرهائن مقابل وقف إطلاق النار مع حماس والذي من شأنه إنهاء الحرب في غزة.

وكتبت بيربوك على موقع X، تويتر سابقا, العرض الإسرائيلي "يقدم لمحة من الأمل ومسارا محتملا للخروج من مأزق الحرب".

من جانبها أعربت رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين عن دعمها للاقتراح.

وقالت عبر وسائل التواصل الإجتماعي “أنا أتفق تمامًا مع بايدن على أن الاقتراح الأخير يمثل فرصة مهمة للتحرك نحو إنهاء الحرب ومعاناة المدنيين في غزة. وهذا النهج المؤلف من ثلاث خطوات متوازن وواقعي.