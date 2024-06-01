التغطية متواصلة| وزيرا خارجية المملكة المتحدة وألمانيا ورئيس الاتحاد الأوروبي يرحبون بعرض صفقة الرهائن الإسرائيلية التي أعلنها بايدن
وكتبت بيربوك على موقع X، تويتر سابقا, العرض الإسرائيلي "يقدم لمحة من الأمل ومسارا محتملا للخروج من مأزق الحرب".
رحبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بالاقتراح الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن باعتباره عرضا إسرائيليا للتوصل إلى اتفاق مرحلي بشأن احتجاز الرهائن مقابل وقف إطلاق النار مع حماس والذي من شأنه إنهاء الحرب في غزة.
وكتبت بيربوك على موقع X، تويتر سابقا, العرض الإسرائيلي "يقدم لمحة من الأمل ومسارا محتملا للخروج من مأزق الحرب".
من جانبها أعربت رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين عن دعمها للاقتراح.
وقالت عبر وسائل التواصل الإجتماعي “أنا أتفق تمامًا مع بايدن على أن الاقتراح الأخير يمثل فرصة مهمة للتحرك نحو إنهاء الحرب ومعاناة المدنيين في غزة. وهذا النهج المؤلف من ثلاث خطوات متوازن وواقعي.
الجيش الأمريكي يقول إن الحوثيين في اليمن أطلقوا صواريخ وطائرات مسيرة. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار
قال الجيش الأمريكي إن الحوثيين اليمنيين أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن وطائرة بدون طيار فوق خليج عدن وأربع طائرات بدون طيار فوق البحر الأحمر.
وتقول القيادة المركزية للجيش الأمريكي إن القوات الأمريكية دمرت ثلاث طائرات بدون طيار أطلقت فوق البحر الأحمر وتحطمت واحدة في البحر. وتقول القيادة المركزية الأمريكية أيضًا إنها دمرت الطائرة بدون طيار التي أطلقت فوق خليج عدن.
وأضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار أو إصابات نتيجة الص
بلينكن يناقش مقترح وقف إطلاق النار في غزة مع وزراء خارجية السعودية وتركيا والأردن
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن أنتوني بلينكن أجرى مكالمات هاتفية منفصلة مع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وتركيا والأردن لمناقشة صفقة الرهائن المقترحة مقابل وقف إطلاق النار بهدف إنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر، إن كبير الدبلوماسيين الأمريكيين، الذي أجرى المكالمات على متن الطائرة أثناء عودته إلى واشنطن من براغ، أكد لنظرائه أن الاقتراح يصب في مصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
وزير الخارجية البريطاني يدعو حماس إلى قبول مقترح صفقة الرهائن الذي قدمه بايدن
دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون حماس إلى قبول اقتراح صفقة الرهائن الإسرائيلي الذي طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا المساء.
وكتب في منشور على موقع X: “مع وجود اتفاق رهائن جديد على الطاولة، يجب على حماس قبول هذا الاتفاق حتى نتمكن من رؤية توقف القتال، وإطلاق سراح الرهائن وإعادتهم إلى عائلاتهم وتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة”. .
ويضيف أن وقف إطلاق النار الممتد يمكن أن "يتحول إلى سلام دائم" إذا كانت جميع الأطراف "مستعدة لاتخاذ الخطوات الصحيحة".