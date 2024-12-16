وفد إسرائيلي يغادر إلى قطر لدفع مفاوضات صفقة المختطفين، واليكم تفاصيل الصفقة

توجه وفد إسرائيلي إلى قطر لدفع المفاوضات بشأن صفقة الرهائن، كما أعلن المراسل السياسي للقناة العبرية غاي عزرئيل مساء اليوم (الاثنين).وأشار إلى أنه في إطار اتجاه الانقسام في اجتماعات الكابنيت والحكومة بشأن التقدم بالاتصالات - لم تتم مناقشة صفقة المختطفين مطلقاً الليلة الماضية، وذلك في ظل تجربة الماضي من التسريبات التي أضرت بإعادة المختطفين. واختار ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية عدم التعليق.

وإلى جانب ذلك، نشر مراسلنا تفاصيل الصفقة التي تتشكل ومراحلها المختلفة، حيث من المتوقع أن تبدأ في إدارة بايدن وتستمر في إدارة ترامب - وتنفذ على مراحل.

وفي المرحلة الأولى، سيتم إطلاق سراح المختطفين الذين تم تعريفهم بـ "حالات إنسانية"، بمن فيهم جميع النساء والرجال فوق سن الخمسين والمرضى. وإلى جانبهم، سيتم إطلاق سراح مئات المعتفلين الفلسطينيين، وسيتم تنفيذ وقف لإطلاق النار لمدة ستة إلى سبعة أسابيع، سيتم خلالها انسحاب جزئي للجيش الإسرائيلي من مناطق في قطاع غزة، وسيتم توسيع حجم المساعدات الإنسانية. إلى 400 شاحنة يومياً، وسيتم إجراء مناقشات بشأن وقف دائم لإطلاق النار.

وفي المرحلة الثانية سيتم إطلاق سراح بقية المختطفين مقابل انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي وإطلاق سراح المزيد من السجناء الفلسطينيين.

وفي المرحلة الثالثة - ترميم القطاع واستعادة الجثامين.

وفي إسرائيل، فإنهم يستمدون التشجيع الآن من مرونة حماس فيما يتعلق بمسألة بقاء الجيش الإسرائيلي في محور نيتسريم - مع القلق بشأن حركة المسلحين إلى الشمال - الأمر الذي سيمكن من عودة النازحين إلى بيوتهم. حتى أن وزير الأمن يسرائيل كاتس ألمح إلى هذا الموضوع في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست.