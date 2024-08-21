مسؤولون أمريكيون: "المفاوضات تتجه نحو الانهيار ولا نعرف إذا كان السنوار يريد الصفقة"

وفي تقرير لموقع "بوليتيكو" الأميركي نشر اليوم (الأربعاء)، يعتبر مقترح صفقة الرهائن الحالية -الذي صاغته الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر على مدى أسابيع قليلة في يوليو/تموز الماضي- أقوى مقترح للاتفاق حتى الآن، وذلك بحسب مسؤولين كبار.

ويشمل الاقتراح شروطا تتلاءم مع مطالب حماس وإسرائيل. ووقعت إسرائيل على الاتفاق، لكن حماس أعلنت في تصريحات علنية أنها لن تقبل به. وقال المسؤولون إن هذا دفع المسؤولين الأميركيين إلى الخوف المتزايد من أن هذا الاقتراح سوف ينهار تماماً كما حدث في الماضي، عندما تكون حماس وإسرائيل على خلاف - ولا توجد طريقة واضحة لإنهاء القتال أو إعادة المختطفين الى وطنهم.

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وهذا التقييم أكثر خطورة بكثير مما يعرضه المسؤولون الأميركيون للجمهور. وحتى عندما يضغطون من أجل حمل حماس على التوصل إلى اتفاق، فقد كرروا في الأيام الأخيرة أنهم أقرب من أي وقت مضى إلى إقناع الطرفين بالتوقيع على الاتفاق. وسيعود المفاوضون، بمن فيهم مستشار البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك، إلى القاهرة هذا الأسبوع لمحاولة ترتيب تفاصيل الصفقة. وإذا فشلوا في ضم حماس، فقد لا تكون أمامهم خيارات، الأمر الذي سيزيد من احتمال نشوب حرب بين إسرائيل وحزب الله، ومواجهة مباشرة بين إسرائيل وطهران.

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وقالت أحد المصادر المطلعة على موقف إسرائيل في المفاوضات الجارية: "لا نعرف ما إذا كان السنوار يريد هذا الاتفاق". وأضاف: "لكن إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فهناك احتمال أن تهاجم إيران وسيتصاعد الأمر إلى صراع كامل".

وقال أندرو ميلر، الذي شغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية حتى يونيو/حزيران: "لقد رأينا السنوار يستخدم حق النقض أو إلغاء ما تم الاتفاق عليه، ورأينا نتنياهو يضيف شروطاً إضافية". وأضاف: "يبدو أن الاتفاق وصل إلى طريق مسدود، لكن هذا أحد الأوضاع التي حتى لو كان احتمال التوصل إلى اتفاق ضئيلا، فمن الصعب التفكير في استراتيجية أفضل".

ووصف وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن خلال زيارته إسرائيل الصفقة المعروضة حاليا "بأنها على ما يبدو الفرصة الأفضل ولربما الأخيرة" للتوصل الى وقف إطلاق نار والإفراج عن المختطفين.