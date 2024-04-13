للرد على إسرائيل .. تعرف على أبرز أسلحة إيران من صواريخ وطائرات مسيّرة

قامت إيران يتطوير مجموعة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة في برنامج لطالما أثار قلق الغرب. وتشكّل الصواريخ جزءاً مهمّاً من الترسانة الموجودة تحت تصرف طهران، التي تهدد بالانتقام من إسرائيل بسبب هجوم على مقرّ قنصليتها في العاصمة السورية دمشق.

وقال مكتب مديرة المخابرات الوطنية الأميركية إن إيران مسلّحة بأكبر عدد من الصواريخ الباليستية في المنطقة.

ونشرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية رسماً بيانياً في الأيام القليلة الماضية لتسعة صواريخ إيرانية قالت إنها قد تصل إلى إسرائيل.

ومن بين هذه الصواريخ، "سجيل" الذي يستطيع قطع أكثر من 17 ألف كيلومتر في الساعة، وبمدى يصل إلى 2500 كيلومتر، و"خيبر" بمدى يصل إلى ألفي كيلومتر، و"الحاج قاسم" الذي يبلغ مداه 1400 كيلومتر، ويحمل اسم قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني الذي قُتل في غارة أميركية بطائرة مسيّرة في بغداد قبل أربع سنوات.

وفي هذا السياق، أكدت إيران، وهي منتج رئيسي للطائرات المسيّرة، في أغسطس/ آب، أنها صنعت طائرة مسيّرة متطورة محلية الصنع، تسمّى "مهاجر-10"، يصل مداها إلى ألفي كيلومتر، وقادرة على الطيران مدة تصل إلى 24 ساعة، وعلى حمل ما يصل إلى 300 كيلوغرام.

وتقول إيران إن صواريخها الباليستية، التي يصل مداها إلى ألفي كيلومتر، هي قوة مهمة للردع والانتقام في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، وأهداف إقليمية محتملة أخرى. وتنفي طهران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.

وتقول رابطة الحدّ من الأسلحة، وهي منظمة غير حكومية تتخذ من واشنطن العاصمة مقراً، إن برنامج الصواريخ الإيراني يعتمد إلى حد كبير على تصميمات كورية شمالية وروسية وإنه استفاد من مساعدة صينية، مشيرة إلى أن الصواريخ الباليستية الإيرانية قصيرة المدى ومتوسطة المدى تشمل "شهاب-1" الذي يُقدّر مداه بنحو 300 كيلومتر، و"ذو الفقار" 700 كيلومتر، و"شهاب-3" (800-1000 كيلومتر)، و"عماد-1" الجاري تطويره، ويصل مداه إلى ألفي كيلومتر، و"سجيل" الجاري تطويره أيضاً ومداه بين 1500 و2500 كيلومتر.

ولدى إيران أيضاً صواريخ "كروز كيه.إتش-55" التي تُطلق من الجو، والقادرة على حمل رؤوس نووية، ويبلغ مداها ثلاثة آلاف كيلومتر، وصواريخ حديثة مضادة للسفن مداها 300 كيلومتر، وقادرة على حمل رؤوس حربية تزن ألف كيلوغرام.