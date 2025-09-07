مسيرة حوثية تصيب قاعة المسافرين في مطار رامون دون إنطلاق الإنذار

قد يعجبك أيضًا -

أُصيب رجل يبلغ من العمر 63 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 52 عامًا بجروح طفيفة جراء إصابة بطائرة مسيرة حوثية اليوم (الأحد) في مطار رامون قرب إيلات. قام مسعفو وفرق الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء بنقلهما إلى مستشفى يوسفطال في إيلات. بالإضافة إلى ذلك، تم علاج عدد من المصابين بحالات هلع.

تشير التفاصيل الأولية إلى أن أربعة طائرات مسيرة أطلقت من اليمن في وقت واحد - ثلاث منها باتجاه منطقة سيناء وحدود مصر من الغرب. جميعها تم اعتراضها وإسقاطها بنجاح. طائرة مسيرة إضافية، أصابت صالة المسافرين في المطار، لم تُكتشف بواسطة أنظمة الرصد للمراقبة الجوية، ولذلك لم يتم اعتراضها أيضًا.

في سلاح الجو يُجرى تحقيق أولي بين الجهات لفهم ما الذي تسبب بالضبط في الإخفاق في اكتشاف الطائرة المُسيّرة. يتم فحص إمكانية أن أحد الأنظمة لم يعمل، لكن من المبكر الجزم بذلك.

أفادت سلطة المطارات أنه "في هذه المرحلة تم تجميد الوضع وتم توقيف الإقلاع والهبوط في مطار رامون. تعمل سلطة المطارات على إعادة النشاط إلى طبيعته في أقرب وقت ممكن. سنواصل التحديث في حال توفر أي مستجدات أخرى". وبعد ساعة ونصف، أفيد أن "مطار رامون عاد إلى العمل بشكل كامل - للرحلات المغادرة والقادمة".

مسؤول حوثي بارز شدد بعد الضربة أن "مطارات العدو ليست آمنة"، وأن "أهدافاً حساسة أخرى على قائمة الاستهداف".