هرتسوغ في حفل تأبين رسمي على جبل هرتسل: "الألم كبير فالكثيرون جدا لا يُعرف مكان دفنهم"

ألقى رئيس الدولة الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ الأحد كلمة خلال حفل تأبين الجنود الإسرائيليين الذين سقطوا في الحرب الدائرة منذ 163 يوما في قطاع غزة اتسمت بالتأثير والتأثر مع عمق الألم الذي يرافق ظروف الحرب التي وصفها الرئيس هرتسوغ بأنه لا أعدل منها وأنها فرضت فرضا على إسرائيل.

قال هرتسوغ: "إن دولة إسرائيل في حالة حرب منذ عدة أشهر. حرب لم نخترها، لكن ليس لا يوجد أعدل منها لإعادة المختطفين واستعادة الأمن. ألم كبير ينتاب شعبنا وبلادنا عند سماع أي نبأ جديد يؤكد مقتل مدني أو جندي هناك في غزة. ولا نعرف مكان دفن الكثيرين.

وأكد هرتسوغ "نحن عازمون على الانتصار في هذه المعركة، ومن الواضح لنا بما لا يدع مجالاً للشك أنه لا نصر دون عودة المختطفين من المدنيين والجنود. أولئك الأحياء والذين قتلوا بيد الأشرار والذين لا يعرف مكان دفنهم، من واجبنا تحديد مكانهم وإعادتهم لدفنهم في إسرائيل.

وتابع هرتسوغ: "واجب إعادة جميع المختطفين، وواجب القتال من أجل سلامتهم، وواجب استعادة الجثث المحتجزة في غزة، بما في ذلك من فترة حرب "الجرف الصامد" لدفنهم في إسرائيل وفق الموروث الديني، وواجب إزالة الشكوك والنضال من أجل أي معلومة عنهم – كل هذه الأمور يجب أن تظل فوق كل جدل. وهنا، من هذا الجبل المقدس، جبل الشوق والدموع، سنتعهد ببذل كل جهد لسداد ديننا الأخلاقي".