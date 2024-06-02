مشاورات اليوم التالي: إسرائيل لا تلغي أن تتولى عناصر فلسطينية إدارة معبر رفح

أعرب مسؤولون إسرائيليون عن استعدادهم للنظر في إمكانية تسليم الفلسطينيين إدارة معبر رفح، وذلك في أعقاب الاتفاق الذي تم بين إسرائيل ومصر على إعادة فتح المعبر الحدودي مع سيناء للدفع قدما بنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، على ما جاء في النشرة الإخبارية السبت في قناة 11 التابعة لهيئة البث الرسمية.

ومن المقرر أن يعقد غداً في القاهرة اجتماع ثلاثي بين مسؤولين أمنيين إسرائيليين ومسؤولين مصريين وأميركيين وذلك في أعقاب قيام إسرائيل بتبليغ الجانب المصري بأنها مستعدة لسحب قوات الجيش الإسرائيلي من المعبر ووضعها في مكان أبعد وفقاً للاعتبارات العملياتية.

تصدرت قضية فتح المعبر المشهد المتوتر بين إسرائيل ومصر التي طالبت بخروج القوات الإسرائيلية ورفضت تمرير المساعدات من المعبر طيلة احتلال إسرائيل له من الجانب الغزي ما دفع الولايات المتحدة إلى التدخل وممارسة الضغط على الجانبين في محاولة لمعالجة الأوضاع الإنسانية وكبح جماح التصعيد.

IDF Spokesperson

يأتي تحقيق التقدم في المشاورات على خلفية تأكيدات مصرية أن مصر غير معنية بالتصعيد فيما يتعلق بمقتل جندي مصري في واقعة إطلاق نار بقيت بعيدة عن الرصد الإعلامي.

كما أشارت مصادر مطلعة إلى تأكيدات القاهرة بـ"عدم المساس باتفاقية السلام، وكذلك عدم وجود رغبة في التصعيد"، في مقابل ممارسة مزيد من الضغوط من قبل حكومات الدول الغربية لوقف العملية العسكرية من طرف الجيش إلاسرائيلي في رفح في أسرع وقت، خشية عدم السيطرة على تداعيات التوترات الأمنية في تلك المنطقة لا سيما في ظل الاحتقان في صفوف القوات المصرية التي تابع عن كثب الأوضاع على الحدود وما وراءها.