الإجابة على سؤال المليون الدولار: الهستدروت لن تضم إلى احتجاج عائلات المخطوفين

لن ينضم اتحاد النقابات العمالية في إسرائيل "الهستدروت" للإضراب العام والشامل يوم الأحد، الذي أعلنته عائلات المختطفين الإسرائيليين في قطاع غزة، للضغط على الحكومة، للإسراع بإبرام صفقة مع حماس، تعيد كل أبنائهم من غزة دفعة واحدة.

وجاء هذا الإعلان في ختام اجتماعٍ عُقد بعد ظهر اليوم بين ممثلي عائلات المخطوفين والأسر الثكلى مع رئيس الهستدروت وكبار المُشغلين. ودعت العائلات رئيس الهستدروت وكبار المشغلين، إلى السماح للعمال الراغبين بالانضمام إلى الاضراب، أخذ يوم إجازة من العمل يوم الأحد. واستعاضت الهستدروت وكبار المشغلين عن ذلك، بإقامة اعتصام تضامني مع عائلات المخطوفين.

وتوقع مُبادرو الإضراب أن دعم الاتحاد العام للنقابات وكبار المشغلين للعمال "بالتصرف وفقًا لضمائرهم" سيزيد الضغط على الحكومة، ويمنح زخما للاحتجاج الشعبي. وكانت محكمة العمل الإسرائيلية، قد منعت الهستدروت سابقًا، من إعلان الإضرابات، على قضايا لا علاقة لها بالعمل والتشغيل. والهستدروت تعتبر من أقوى التنظيمات البشرية في إسرائيل نظرا لعدد المنتسبين لها أولا، وتوزيعهم في مختلف القطاعات المتنوعة ثانيا.