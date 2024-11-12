تقرير: في مصر يثقون بترامب لإنهاء الحرب

نشرت صحيفة "العربي الجديد" القطرية اللندنية اليوم (الثلاثاء) أنها تلقت معلومات تفيد بأن مسؤولين مصريين كبار يثقون في قيام إدارة ترامب بالضغط على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة. وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بين فتح وحماس بشأن مستقبل القطاع وإدارة الوضع الأمني هناك.

وبحسب المصادر، فإن المسؤولين المصريين تلقوا عدة مقترحات، بدعم أميركي، تتعلق بتدريب قوات الأمن الفلسطينية التي ستكون مسؤولة عن الأمن في القطاع والتعاون مع السلطة الفلسطينية.

IDF Spokesperson

كما ورد في "العربي الجديد"، عن مصادر مصرية، أن مصر تعول على تغير الوضع السياسي في الولايات المتحدة بسبب فوز ترامب، من أجل إحراز تقدم في المفاوضات بشأن حول "اليوم التالي" بعد الحرب. ويعتمد المسؤولون المصريون على تصريح ترامب خلال الحملة الانتخابية عندما قال إنه "سيحقق السلام والأمن في غزة".

علاوة على ذلك، تزعم المصادر أن الإدارة الأمريكية الحالية، وترامب نفسه، تعتقد أن الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو بشكل خاص يشكلان عبئا كبيرا عليهما، وبالتالي ستستغل الحكومة المصرية ذلك للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، حتى لو كان جزئيا.