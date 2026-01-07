حماس تستأنف البحث عن المختطف ران غويلي في مدينة غزة

أكد مصدر إسرائيلي لقناة i24NEWS أن حركة حماس استأنفت اليوم (الأربعاء) البحث عن المختطف ران غويلي في حي الزيتون قرب مدينة غزة. وفي الوقت نفسه، سيصل وفد من حماس إلى القاهرة الأسبوع المقبل لإجراء المرحلة الثانية من المحادثات، والتي تتناول فتح معبر رفح وتشكيل اللجنة الفنية.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: شن الجيش الإسرائيلي مؤخراً هجوماً على مسلحا من منظمة حزب الله في منطقة جويا جنوب لبنان. رحّب مقرّ عائلات المختطفين وعائلة ران غويلي باستئناف البحث عنه في غزة، وبـ"الموقف الثابت بشأن قضية معبر رفح". وقال والداه، إيتزيك وتال: "نشعر بارتياح كبير لعودة فرق البحث إلى المنطقة" سيصل وفد حماس إلى القاهرة الأسبوع المقبل لإجراء مناقشات في المرحلة الثانية، حول افتتاح معبر رفح وكذلك حول تشكيل اللجنة التكنوقراطية. أكد مصدر إسرائيلي لقناة i24NEWS أن حماس استأنفت البحث عن آخر مدني مختطف، ران غويلي، في حي الزيتون، بالقرب من مدينة غزة.