مسؤول لـi24NEWS: "موضوع السيادة لن يُطرح في جلسة الحكومة بعد الضغط الإماراتي"
ديوان نتنياهو: "النقاش يدور حول الاستعدادات للأعياد في الضفة الغربية" • كاتس يهدد بعد إطلاق النار من اليمن: "سنكمل جميع الضربات العشر"• كافة التحديثات من اليوم الـ699 للحرب
اليوم الـ699 للحرب: صاروخ أُطلق من اليمن سقط فجر اليوم (الخميس) في منطقة مفتوحة خارج إسرائيل. حسب السياسة المتبعة - لم تُفعّل الإنذارات. مسؤول مطلع على التفاصيل لـi24NEWS: "بسبب الضغط من جانب الإمارات - موضوع السيادة لن يُطرح اليوم في الجلسة مع رئيس الحكومة"
رد ديوان نتنياهو على عدم طرح قضية السيادة في اجتماع الحكومة: "النقاش يدور حول الاستعدادات للأعياد في الضفة الغربية، كما في كل عام"
مسؤول مطلع على التفاصيل قال لـi24NEWS: "بعد ضغوط من الإمارات، لن يتم إثارة موضوع السيادة اليوم في الاجتماع مع رئيس الحكومة الإسرائيلية"
مقر عائلات المخطوفين: "نناشد رئيس الحكومة والإدارة الأمريكية والوسطاء تشكيل فرق تجلس على طاولة المفاوضات فورًا حتى يتصاعد الدخان الأبيض. الخبر الذي يترقبه شعب إسرائيل بأكمله هو تطبيق مخطط ويتكوف كجزء من اتفاق شامل لإعادة جميع المخطوفين الثمانية والأربعين والمختطفة وإنهاء الحرب. هذه أيام مصيرية للمختطفين الذين ينفد وقتهم، وللعائلات ولشعب إسرائيل بأكمله. انزلوا إلى الشوارع، وساندونا، واهتفوا من أجل عودة جميع المخطوفين وإنهاء الحرب "
وزير الأمن يسرائيل كاتس بعد إطلاق الصواريخ من اليمن: "أطلق الحوثيون صواريخ على إسرائيل مجددًا. - سنُكمل جميع الضربات العشر".
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في مقابلة: "ما نشهده الآن في غزة ربما يكون أحد أحلك الفصول في العلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين، وفي هذا الصدد ما يجب أن أقوله هو أن إسبانيا كانت صريحة للغاية داخل الاتحاد الأوروبي وأيضًا داخل المجتمع الدولي"
الجيش الإسرائيلي يعلن :رصد صاروخ أطلق من اليمن تجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع على اعتراض التهديد.