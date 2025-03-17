تغطية متواصلة|| الجيش الإسرائيلي يهاجم مسلحين حاولوا دفن عبوة ناسفة وسط قطاع غزة
وزارة الصحة اللبنانية: مقتل شخص في استهداف سيارة • وزارة الخارجية الإيرانية: إسرائيل تستفيد من الاشتباكات بين عناصر الجولاني وحزب الله على الحدود بين البلدين •
اليوم 528 من الحرب: هاجم سلاح الجو الإسرائيلي سيارة في جنوب لبنان اليوم (الاثنين)، وأنباء عن مقتل شخص جراء ذلك. وفي الوقت نفسه، قتل ثلاثة فلسطينيين في غارة جوية على قطاع غزة. الخارجية الإيرانية ترد على الاشتباكات التي وقعت بين عناصر الجولاني وعناصر حزب الله والتي قُتل فيها أكثر من 20 سورياً. وارتفع عدد القتلى في اليمن جراء الغارة الى 50.
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أصدرت حماس بيانًا مكتوبًا - في أعقاب هجوم الجيش الإسرائيلي على غزة: "يواصل العدو الصهيوني انتهاكاته الخطيرة لاتفاق وقف إطلاق النار - عندما قُتل في الحادث الأخير 5 أشخاص في هجوم بطائرة بدون طيار وسط قطاع غزة - ندعو الوسطاء إلى التدخل الفوري لوقف هذه الجرائم وندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مسؤولة لرفع الحصار"
قال الرئيس جوزيف عون في حديث لوسائل الإعلام اللبنانية: "ما يحدث على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لا يمكن أن يستمر، ولن نقبل استمراره. وقد أعطيت تعليماتي للجيش اللبناني بالرد على مصادر النيران".
كاتس يؤكد: تعرض مسلحو حزب الله لهجوم في جنوب لبنان، "لن نسمح بانتهاك الاتفاق"؛ الجيش الإسرائيلي: تعرض مسلحان من منظمة حزب الله ، اللذان عملا كمراقبين وأدارا العمليات المسلحة، لهجوم في جنوب لبنان
وزير الخارجية المصري عبد العاطي: "اقترحنا على مجلس الأمن الدولي دراسة إقامة تواجد دولي في غزة والضفة الغربية. إن نجاح خطة إعادة إعمار غزة يعتمد على تشكيل لجنة مستقلة لإدارة الفترة الانتقالية"
الجيش الإسرائيلي: تم مهاجمة ثلاثة مسلحين كانوا يعملون بالقرب من قوات الجيش الإسرائيلي وسط قطاع غزة وحاولوا زرع قنبلة في الأرض. كما تم الهجوم على عدد من المسلحين الذين حاولوا زرع عبوة ناسفة في الأرض بمنطقة رفح
وزارة الصحة اللبنانية: مقتل شخص في الهجوم على السيارة في بلدة "يحمر الشقايف" جنوب البلاد