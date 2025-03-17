اليوم 528 من الحرب: هاجم سلاح الجو الإسرائيلي سيارة في جنوب لبنان اليوم (الاثنين)، وأنباء عن مقتل شخص جراء ذلك. وفي الوقت نفسه، قتل ثلاثة فلسطينيين في غارة جوية على قطاع غزة. الخارجية الإيرانية ترد على الاشتباكات التي وقعت بين عناصر الجولاني وعناصر حزب الله والتي قُتل فيها أكثر من 20 سورياً. وارتفع عدد القتلى في اليمن جراء الغارة الى 50.

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