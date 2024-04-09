النظام الدفاعي يثبت فعاليته في حماية الحدود البحرية الإسرائيلية دون وقوع إصابات أو أضرار

لأول مرة، نجح نظام "القبة البحرية" في إجراء اعتراض تشغيلي ليلة أمس في خليج إيلات، ما يمثل خطوة مهمة في تطوير قدرات الدفاع الإسرائيلية. النظام، الذي تم تطويره لمواجهة تهديدات مثل الطائرات بدون طيار، أظهر كفاءة عالية في التعامل مع الأهداف الجوية.

بعد تفعيل الإنذارات في المنطقة مساء أمس، أكد الجيش الدفاع الإسرائيلي تحديد واعتراض هدف اخترق الأراضي الإسرائيلية بنجاح، دون تسجيل أي إصابات أو أضرار نتيجة الحادث. يشير هذا النجاح إلى القدرات المتقدمة للنظام الدفاعي المتمركز في إيلات، والذي أصبح جاهزًا للعمليات منذ عام 2017.

يعد "القبة البحرية" جزءًا من شبكة دفاعية متكاملة، يتم تشغيلها بقرار من الضابط المسؤول، وتقييم ما إذا كان الاعتراض من البحر أو البر هو الخيار الأفضل للتعامل مع الهدف. يرتبط النظام بشكل مباشر بنظام الكشف الوطني، مما يوفر خيارات متعددة لاعتراض الأهداف بفعالية، سواء كانت صواريخ أو طائرات بدون طيار، وذلك بالتنسيق مع القوات الجوية والبحرية الإسرائيلية.