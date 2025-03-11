تقرير: إسرائيل ستفرج عن 6 لبنانيين بينهم جندي لبناني

ستعيد إسرائيل اليوم (الثلاثاء) إلى لبنان أحد عناصر حزب الله الذي اعتقل خلال القتال في جنوب لبنان، بالإضافة إلى خمسة لبنانيين آخرين.

هذا وأفادت صحيفة الأخبار اللبنانية هذا الصباح أن إسرائيل ستفرج عن ستة لبنانيين، من بينهم جندي لبناني الذي تم أسره من قبل الجيش الإسرائيلي قبل يومين، ولا تزال هوية الآخرين مجهولة. وبحسب التقارير في لبنان، فإن هناك 11 لبنانياً تحتجزهم إسرائيل، ومن المتوقع أن يتم الإفراج عنهم، بحسب التقرير، عند معبر رأس الناقورة بعد انتهاء اجتماع لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار.

قبل حوالي شهرين، أفادت وسائل إعلام لبنانية أن حزب الله سلم إلى السلطات المحلية قائمة بأسماء سبعة من عناصره، الذين تم أسرهم خلال أنشطة قوات الجيش الإسرائيلي في البلاد. وبحسب التقرير، تم تسليم القائمة كجزء من تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان - وبدء المفاوضات بشأن إطلاق سراح عناصر حزب الله.