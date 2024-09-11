تغطية متواصلة|| حزب الله يعلن مقتل عنصر في صفوفه وإطلاق 60 قذيفة من لبنان تجاه إسرائيل في غضون ساعة

الجيش الإسرائيلي: نحو 30 قذيفة اجتازت من لبنان إلى الجليل الغربي، قسم انفجر في أماكن مفتوحة

الجيش الإسرائيلي يعلن عن رصد 30 قذيفة اجتازت من لبنان تجاه إسرائيل في الرشقة الأخيرة الى الجليل الغربي، جزء منها انفجر في أماكن مفتوحة، وذلك بعد الإنذارات الأخيرة.