تغطية متواصلة|| حزب الله يعلن مقتل عنصر في صفوفه وإطلاق 60 قذيفة من لبنان تجاه إسرائيل في غضون ساعة
هاجم سلاح الجو الإسرائيلي حوالي 30 هدفًا لحزب الله في جنوب لبنان الليلة • قُتل ما لا يقل عن 13 شخصًا في هجوم على منزل في خان يونس، وقُتل خمسة مسلحين في طوباس
اليوم 341 من الحرب: نفذ الإسرائيلي عمليات عسكرية الليلة (بين الثلاثاء والأربعاء) في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي لبنان. تقرير عن مقتل 13 شخصًا على الأقل في هجوم على منزل في خان يونس ومقتل خمسة مسلحين في طوباس، وقعت سلسلة من الهجمات على أهداف لحزب الله في لبنان. في حين وقعت عملية دهس بالقرب من بيت ايل قرب رام الله أسفرت عن إصابة حرجة.
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أصيب أحد عناصر غرفة الطوارئ في كيبوتس دان بجروح خطيرة بصاروخ مضاد للدبابات/ خلال ساعة: تم إطلاق 60 صاروخا من لبنان
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عقب التنبيهات التي تم تفعيلها في منطقة كفار سالد، إنه تم رصد حوالي 30 صاروخا عبرت من لبنان وانفجرت في مناطق مفتوحة، ولم تقع إصابات أيضا، وذلك بعد تفعيل التنبيهات في منطقة أفيريم في منطقة الجليل الغربي، تم رصد حوالي 30 صاروخًا عبرت الأراضي اللبنانية وانفجرت في مناطق مفتوحة، بالإضافة إلى ذلك، أبلغ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن مقاتلا احتياطيًا في غرفة طوارئ البلدة في كيبوتس دان أصيب بجروح خطيرة جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات، وتم نقله بطائرة مروحية إلى مستشفى رمبام في حيفا. تم تحديث عائلته. كما أفادت الأنباء أن الجيش الإسرائيلي هاجم منطقة شوبا في جنوب لبنان، وأن الإنذار الذي تم تفعيله في ليمان كان إنذاراً كاذباً.
الجيش الإسرائيلي: نحو 30 قذيفة اجتازت من لبنان إلى الجليل الغربي، قسم انفجر في أماكن مفتوحة
الجيش الإسرائيلي يعلن عن رصد 30 قذيفة اجتازت من لبنان تجاه إسرائيل في الرشقة الأخيرة الى الجليل الغربي، جزء منها انفجر في أماكن مفتوحة، وذلك بعد الإنذارات الأخيرة.
حزب الله يعلن عن مقتل عنصر في صفوفه هو رقم 436 منذ بداية الحرب
أعلن حزب الله مقتل عنصر في صفوفه وهو علي حسن عبد علي من قرية عيت جنوب لبنان. ويعد عبد علي عدد القتلى الرسمي رقم 436 الذي تعلنه المنظمة منذ اندلاع الحرب.
عملية الدهس قرب بيت ايل: استبعاد الاشتباه بأن الشاحنة مفخخة، وقام الجيش الإسرائيلي بمسح منزل المسلح تمهيدا لهدمه
أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن مهاجما يقود شاحنة فلسطينية انطلق بسرعة نحو قوة الجيش الإسرائيلي خلال نشاط عسكري عند مفترق جفعات أساف في منطقة رام الله. وانطلق المقاتلون ومواطن مسلح بالتصدي للمهاجم وتم تحييده. وأفيد أنه تم استبعاد الاشتباه في أنها شاحنة مفخخة. بعد ذلك، عملت قوات من الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود في قرية رافات الفلسطينية قرب رام الله، وأخذت قياسات في منزل المهاجم الذي نفذ الهجوم، تمهيدا لهدمه المحتمل.
الجيش الإسرائيلي: اغتيال مسلح من حزب الله في جنوب لبنان
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يؤكد أن طائرة تابعة لسلاح الجو قصفت اثنين من مسلحي حزب الله في قرية ميس الجبل بجنوب لبنان، كما هاجمت طائرات حربية منصة إطلاق تابعة لحزب الله في مريمين أطلقت منها الصواريخ باتجاه إسرائيل، ومنصة إطلاق أخرى للمنظمة كانت جاهزة للانطلاق في بارشيا الفخار. بالإضافة إلى ذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي نيران المدفعية مناطق الناقورة وعيتا الشعب في جنوب البلاد.
فرنسا: أحبطنا 3 هجمات ضد أهداف إسرائيلية خلال الألعاب الأولمبية والبارالمبية
أحبطت السلطات الفرنسية ثلاث هجمات ضد أهداف إسرائيلية في الألعاب الأولمبية والبارالمبية - ولكن ليس ضد الرياضيين أنفسهم. صرح بذلك المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، أوليفيا كريستين. ووفقا له، فإن "المؤامرات تضمنت خططا لمهاجمة مؤسسات إسرائيلية أو ممثلين لإسرائيل خلال الألعاب الأولمبية بين 26 تموز/يوليو و11 آب/أغسطس، لكن الرياضيين أنفسهم لم يكونوا محور الاهتمام".
بايدن عن مقتل الناشطة الأمريكية التركية قرب نابلس: على إسرائيل تحمل المسؤولية كاملة
أشار الرئيس الأميركي جو بايدن إلى مقتل الناشطة الأميركية التركية في مجال حقوق الإنسان إيسنور إيزجي أيغي (26 عاما) التي قُتلت بالرصاص يوم الجمعة خلال مشاركتها بمظاهرة قرب نابلس، قائلا إنه "غاضب" ودعا بايدن إسرائيل إلى " تحمل المسؤولية الكاملة وبذل المزيد من الجهد لضمان عدم تكرار حوادث مثل هذا النوع من إطلاق النار المميت مرة أخرى." وذكرت تقارير فلسطينية أن الناشطة أصيبت في رأسها برصاصة من الجيش الإسرائيلي. وقال الجيش إنه "يبدو من النتائج أنه من المحتمل جدا أن تكون المدنية قد أصيب برصاص غير مباشرة وغير مقصودة نتيجة إطلاق القوة الإسرائيلية النار تجاه محرض مركزي".
تقرير: مقتل أحد عناصر حزب الله في هجوم بدراجة نارية في جنوب لبنان
أفادت شبكة "المنار" التابعة لحزب الله، بتعرض دراجة نارية لهجوم بطائرة مسيرة في ميس الجبل جنوب لبنان، بحسب صحيفة "الأخبار" تم استهداف الدراجة وإصابة شخصين، وأفادت قناة الحدث السعودية عن مقتل أحد عناصر حزب الله وإصابة آخر.
هجوم دهس قرب بيت إيل: اصطدام سيارة شحن للغاز بعنف بمحطة للحافلات
أفادت نجمة داود الحمراء أن الشاب البالغ من العمر 20 عاما أصيب بجروح قاتلة في هجوم دهس بالقرب من بيت إيل،بعد دهسه بشاحنة غاز اصطدمت بعنف بمحطة للحافلات. وقال المسعف في نجمة داود الحمراء، بوسمات لوبينر: "وصلنا بسرعة إلى مكان الحادث وشاهدت شاحنة غاز تصطدم بمحطة للحافلات وكان شابا ملقى بجانبها يبلغ من العمر حوالي 20 عاما عندما كان فاقد الوعي ومصابا بفشل بأجهزته الداخلية"
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يهاجم حوالي 30 هدفاً لحزب الله في جنوب لبنان الليلة
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو هاجمت خلال الليل حوالي 30 منصة إطلاق وبنية تحتية عسكرية لحزب الله في مناطق الجبين والناقورة ودير سيرين وزبكين في جنوب لبنان. كما ورد أن قوات الجيش الإسرائيلي هاجمت بالمدفعية في قرية الظهيرة في جنوب لبنان.
الفلسطينيون: 5 قتلى في غارة جوية على طوباس
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن خمسة أشخاص قتلوا في غارة جوية على مسجد في مدينة طوباس في الضفة الغربية.
الجيش الإسرائيلي: مسيرة هاجمت خلية مسلحة في منطقة طوباس
بدأت قوات واسعة من الجيش الإسرائيلي والشاباك عملياتها خلال الليل ضد البنى التحتية المسلحة في منطقة طوباس وطمون، "في إطار العملية في شمال الضفة الغربية أغارت طائرة مسيرة على خلية مسلحة في منطقة طوباس".